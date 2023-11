Julian Nagelsmann nominiert Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim nach

Bundestrainer Nagelsmann wird zum Handeln gezwungen. Er nominiert einen weiteren Neuling.

WAS IST PASSIERT? Julian Nagelsmann beruft bereits den sechsten Neuling seiner kurzen Amtszeit. Der Bundestrainer nominierte am Montag Mittelfeldspieler Grischa Prömel (TSG Hoffenheim) für den Dortmunder Felix Nmecha nach, der leichte Hüftbeschwerden hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Für die Länderspiele gegen die Türkei in Berlin (18. November) und gegen Österreich in Wien (21. November) hatte Nagelsmann zuvor Angreifer Marvin Ducksch (Werder Bremen) und Torhüter Janis Blaswich (RB Leipzig) erstmals berufen. Neulinge auf der USA-Reise waren Chris Führich, Kevin Behrens und Robert Andrich.

Nagelsmann und Prömel (28) kennen sich gut aus gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten. Er habe es Nagelsmann zu verdanken, Profi geworden zu sein, hatte Prömel einst gesagt.

Vor Nmecha hatten schon Robin Gosens (Union Berlin) und Malick Thiaw (AC Mailand) für den Abschluss des Länderspieljahres abgesagt - beide werden in Kürze Vater.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images