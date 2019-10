Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER - so wird die 2. Bundesliga heute übertragen

Wo wird die 2. Liga heute übertragen? Goal hat alle Infos dazu, wer Aue gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag live im TV und im LIVE-STREAM zeigt.

Die Länderspielpause ist vorbei, der 10. Spieltag in der 2. steht auf dem Programm. Zum Auftakt am Freitagabend (18. Oktober) treffen unter anderem und der im Verfolgerduell aufeinander. Um 18.30 Uhr ist Anstoß im Erzgebirgsstadion zu Aue.

Die Gastgeber sind überraschend stark in die Saison 2019/20 gestartet. Vergangenes Jahr noch tief im Abstiegskampf und als 14. letztlich gerade so gerettet, rangiert Aue aktuell auf Platz vier. Bislang vier Siegen und drei Remis stehen nur zwei Niederlagen entgegen. Zuletzt erkämpfte sich der FCE am 9. Spieltag ein 2:2 in Sandhausen.

Die Nürnberger sind als Absteiger derweil durchwachsen reingekommen in die Spielzeit. 13 Punkte aus den neun ersten Partien sind sicherlich nicht das, was sich die Franken vor Saisonbeginn ausgerechnet hatten. Dennoch ist der Club immerhin Sechster - und könnte bei einem Sieg am Freitagabend an Aue vorbeiziehen und sich Rang vier sichern.

Goal liefert Euch in diesem Artikel alles Wissenswerte zur Übertragung der Partie Aue gegen Nürnberg am Freitagabend live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem verraten wir Euch, wo Ihr schnell die Highlights des Duells sehen könnt.

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg: Das Freitagsspiel in der im Überblick

Duell Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg Datum Freitag, 18. Oktober 2019 | Anpfiff: 18.30 Uhr Ort Erzgebirgsstadion, Aue Zuschauer 16.080 Plätze

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV schauen: So geht's!

Die 2. Bundesliga ist seit einigen Jahren komplett in den Händen des Pay-TV. Wurden früher zumindest die Montagsspiele noch im Free-TV bei Sport1 live gezeigt, laufen inzwischen alle Partien des deutschen Unterhauses live und exklusiv bei Sky. Und damit ist der Bezahlsender logischerweise auch Eure Anlaufstelle am Freitagabend, wenn Ihr Aue vs. Nürnberg live sehen wollt.

Sky zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV

Auf Sky wird am Freitag das Wochenende im deutschen Profi-Fußball eingeläutet, den Auftakt macht nämlich wie immer die 2. Liga. Ab 18 Uhr geht es mit Vorberichten zu Aue gegen Nürnberg und dem parallel laufenden Spiel zwischen und los. Pünktlich kurz vor dem Anpfiff, der um 18.30 Uhr erfolgen wird, könnt Ihr dann entweder in der Konferenz oder im Einzelspiel live mit von der Partie sein.

Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD. Wollt Ihr nichts von Aue gegen Nürnberg verpassen und Euch das Einzelspiel reinziehen, seid Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD an der richtigen Adresse. Hier geht es kurz vor 18.30 Uhr mit Kommentator Klaus Veltman live im TV los!

Erzgebirge Aue gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung : Freitag, 18. Oktober, 18 Uhr

: Freitag, 18. Oktober, 18 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender Einzelspiel : Sky Sport Bundesliga 3 (Sky Sport Bundesliga 3 HD)

: Sky Sport Bundesliga 3 (Sky Sport Bundesliga 3 HD) Sender Konferenz : Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD) Moderator: Stefan Hempel

Stefan Hempel Kommentator : Klaus Veltman

Kostenlos könnt Ihr Sky allerdings nicht empfangen. Stattdessen braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender, das Ihr in verschiedenen Paketen und Preiskategorien buchen könnt. Um die 2. Liga und damit auch Aue gegen Nürnberg live im TV bei Sky zu sehen, benötigt Ihr logischerweise das Sport-Paket. Alle Infos zu den Preisen und Abo-Optionen entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite von Sky.

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg: Wo läuft die 2. Liga heute im LIVE-STREAM?

Genau wie im TV ist Sky auch die einzige Möglichkeit für Zweitligafußball live, was LIVE-STREAMS angeht. Denn der Pay-TV-Sender, der die exklusiven Rechte an der Live-Übertragung aller Spiele der 2. Bundesliga besitzt, zeigt / überträgt Aue gegen Nürnberg auch auf seinen Streaming-Angeboten.

Sky Go zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM

Wer Kunde bei Sky ist und ein Abo abgeschlossen hat, erhält damit automatisch auch einen PIN für Sky Go. Damit kann man sich dort dann online einloggen und das Programm von Sky auch im LIVE-STREAM schauen, wenn man zum Beispiel gerade keinen TV zur Hand hat.

Logischerweise ist dann auch für Sky Go ein kostenpflichtiges Abo die Voraussetzung zum Streamen. Das Programm und damit auch die Übertragung von Aue vs. Nürnberg läuft dabei analog zum TV-Signal. Um Sky Go zu empfangen braucht Ihr neben dem Login-PIN auch noch die kostenlose Sky-Go-App, die Ihr Euch hier herunterladen könnt:

Sky Ticket zeigt / überträgt Aue gegen Nürnberg im LIVE-STREAM

Sky Ticket gibt Dir kurzfristig die Möglichkeit, das Programm von Sky zu streamen. Eine sinnvolle Möglichkeit, wenn man kein langfristiges Abonnement abschließen möchte und spontan Live-Sport sehen will.

So kannst Du bei Sky Ticket auch Aue gegen Nürnberg am Freitag (18.30 Uhr) im LIVE-STREAM anschauen. Anders als bei Sky Go erhält man hier keinen PIN, sondern wird mittels einer separaten Bezahlung freigeschaltet. Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren wichtigen Informationen dazu gibt es HIER.

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg: Die Highlights kurz nach Abpfiff auf DAZN schauen

Der schnellste und bequemste Weg, am Freitagabend die Highlights des Verfolgerduells zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Nürnberg zu sehen, ist wohl DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning hat bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff - in diesem Fall also gegen 21 Uhr am Freitag - die Highlights aller Zweitligaspiele auf seiner Plattform zum Anschauen bereit. So natürlich dann auch für Aue vs. Nürnberg.

Aber nicht nur das: Auch die Highlights aller Bundesligaspiele gibt es schon 40 Minuten nach Schlusspfiff auf DAZN, zudem seit dieser Saison über 40 Spiele aus der Bundesliga live, dazu zahlreiche Live-Partien aus der , , , oder . Und das Beste: Der erste Monat ist sogar kostenlos und Ihr könnt das DAZN-Angebot nach Lust und Laune 30 Tage lang ausprobieren. HIER erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert und wie die Preise aussehen.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

Mit welchen Startformationen gehen Aue und Nürnberg am Freitag in die Partie? Sobald die Aufstellungen gegen 17.30 Uhr feststehen, findet Ihr sie genau hier!

Aue vs. 1. FC Nürnberg live: Die Bilanz

ERZGEBIRGE AUE (bislang wettbewerbsübergreifend 9 Duelle) 1. FC NÜRNBERG 1 Siege 7 1 Unentschieden 1 7 Niederlagen 1 10 Tore 18

Erzgebirge Aue gegen Nürnberg: Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Live im TV oder im LIVE-STREAM schauen klappt irgendwie nicht? Ihr wollt aber trotzdem unbedingt auf dem Laufenden sein, wie es im Spiel zwischen Aue und Nürnberg gerade aussieht? Dann checkt doch mal den LIVE-TICKER von Goal ab !

So spielnah und so detailliert wie möglich schildert Euch der zuständige Tickerer den Spielverlauf im Erzgebirgsstadion und informiert Euch natürlich vor allem über Tore, Chancen, Platzverweise etc. HIER geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal .