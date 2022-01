Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM und Free-TV – die Übertragung der 2. Bundesliga heute

Am Samstag um 20.30 Uhr geht am 20. Spieltag in der 2. Bundesliga die Begegnung Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 über die Bühne. Der Vorletzte empfängt den Sechsten, wobei die Veilchen und die Königsblauen 15 und 31 Punkte holten. Das erste Saisonduell endete mit einem Unentschieden.

Erzgebirge Aue wartet seit fünf Meisterschaftsspielen auf einen Erfolg. Die Sachsen, bei denen sich Marc Hensel und Pavel Dotchev für den sportlichen Aspekt verantwortlich zeichnen, verloren zunächst viermal am Stück. Danach gelang im ersten Auftritt nach der Weihnachtspause am 15. Januar mit einem 2:2 beim FC St. Pauli eine Überraschung.

Die Gäste gewannen zwei ihrer drei Liga-Auftritte zwischen Ende November und Mitte Dezember. Der einzige Punktverlust in diesem Zeitraum, eine Niederlage beim FC St. Pauli, geschah zwischen Heimerfolgen gegen Sandhausen und den 1. FC Nürnberg. Es folgten bisher zwei 1:1 beim HSV und am 16. Januar gegen Holstein Kiel.

Heute Abend um 20.30 Uhr steigt das Spiel Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 heute live: Das Spiel der 2. Bundesliga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel: Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 22. Januar 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Erzgebirgsstadion (Aue)

Erzgebirge Aue gegen FC Schalke 04 heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

In den letzten Spielzeiten verfügte Sky exklusiv über die Ausstrahlungsrechte an der 2. Bundesliga. Doch seit dieser Saison gilt eine neue Regelung. Auch deswegen erklärt GOAL Euch alles rund um die Übertragung der Partie Erzgebirge Aue gegen Schalke 04 heute live im TV.

Erzgebirge Aue – FC Schalke 04 heute live auf Sport1 im Free-TV

Damit meinen wir in erster Linie die Rückkehr der zweithöchsten Spielklasse ins Free-TV. Hierbei liefert Euch Sport1 alle Samstagspartien um 20.30 Uhr ins Haus. Somit könnt Ihr die Begegnung Erzgebirge Aue vs. Schalke 04 heute Abend kostenfrei mitverfolgen. Dementsprechend benötigt Ihr kein Abo und müsst einfach nur einen Fernseher parat haben.

Der Spieltermin am Samstagabend löste jenen am Montagabend ab. Die weiteren Kräftemessen in der 2. Bundesliga gehen wie bisher freitagabends und samstags sowie sonntags ab 13.30 Uhr über die Bühne. Aber schreibt Euch jetzt die Schlüsseldaten zur Übertragung des Spiels Erzgebirge Aue – Schalke 04 auf Sport1 auf:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Live auf Sky: So könnt Ihr Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 heute im Pay-TV anschauen

Da Sky weiterhin die Senderechte für sämtliche Partien der 2. Bundesliga hält, könnt Ihr das Match Erzgebirge Aue vs. Schalke 04 ebenso im Bezahlfernsehen mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr Euch auch für die Ausstrahlung in HD entscheiden. Im Gegensatz zu den anderen Anfangszeiten finden keine Parallelspiele statt, daher gibt es auch keine Konferenz. Nachstehend seht Ihr die Eckdaten zur Übertragung von Erzgebirge Aue gegen Schalke 04 im Pay-TV:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

Um von dieser Option Gebrauch zu machen, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei stehen ein Einzelabo und eine Kombination mit dem Sport-Paket zur Auswahl. Dafür müsst Ihr monatlich 27 Euro oder 32,50 Euro bezahlen. Sky stellt Euch auf seiner Webseite alle Details zur Verfügung.

Aue gegen FC Schalke 04 im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute

Dadurch gibt es zwei Alternativen, um das Zweitliga-Duell zwischen Aue und Schalke 04 im Fernsehen anzuschauen. Überdies könnt Ihr das Spiel im Erzgebirgsstadion via LIVE-STREAM mitverfolgen. Dazu stehen drei Optionen zur Auswahl.

Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt eine davon dar. Ihr könnt bei Euch beim hauseigenen Streaming-Portal von Sky sämtliche Zweitliga-Spiele und dementsprechend auch jenes zwischen Aue und Schalke 04 ansehen. Hierfür müsst Ihr Euch - sofern Ihr ein Sky-Abo habt - ausschließlich anmelden. Und das alles funktioniert genauso gut mit Tablets und Smartphones.

Jedoch geht sich die Freischaltung am Tag des Vertragsabschlusses meistens nicht aus. Allerdings könnt Ihr Euch in den nächsten Tagen eine Aufzeichnung ansehen. Ihr findet die dazugehörigen Termine auf der Webseite des Pay-TV-Anbieters.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Erzgebirge Aue – FC Schalke 04 heute live

Wenn Ihr das Match Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 unbedingt live miterleben möchtet und Euch nicht längerfristig binden wollt, liegt Ihr beim Sky Ticket goldrichtig. Damit erfolgt die Aktivierung sofort.

Wenn Ihr das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro erwerbt, könnt Ihr Euch mit zwei Geräten auf einmal das gesamte Sportangebot im Live-Stream ansehen. Als Fußball-Fans kommt Ihr folgerichtig mit der 2. Bundesliga und zusätzlich mit der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Premier League auf Eure Kosten. Dazu kommen die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA-Tour.

Aue gegen FC Schalke 04 im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga heute kostenlos

Zudem bietet Sport1 auf seiner Webseite rund um die Uhr einen Live-Stream an. Damit könnt Ihr Euch natürlich auch die Übertragung des heutigen Abendspiels in der 2. Bundesliga zwischen Erzgebirge Aue und Schalke 04 anschauen. Und dafür müsst Ihr ebenso wie für die TV-Übertragung keinen Cent auf den Tisch legen.

Zu Erzgebirge Aue – FC Schalke 04 via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Abschließend weist Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER hin. Damit bleibt Ihr ebenfalls kostenlos zu allen Schlüsselmomenten in der Partie Erzgebirge Aue – FC Schalke 04 im Bilde. Zu diesem Zweck bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga heute live übertragen

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket / Sport1 (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

Erzgebirge Aue – FC Schalke 04 heute live sehen: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Spielbeginn bekanntgegeben.