"Auch wenn er für den falschen Verein spielte": Post von 1860 München zum Tod von Franz Beckenbauer sorgt für Shitstorm

Ein Post des TSV 1860 München zum Tod von Bayern-Legende Franz Beckenbauer hat für einen großen Shitstorm gesorgt.

WAS IST PASSIERT? Ein Post des TSV 1860 München zum Tod von Bayern-Legende Franz Beckenbauer hat auf Instagram für einen regelrechten Shitstorm gesorgt. Mittlerweile hat der Lokalrivale der Roten aber reagiert und den Text abgeändert.

WAS WURDE GESAGT? "Die Löwen trauern um Franz Beckenbauer. Auch wenn er für den falschen Verein spielte, war er doch ein waschechter Giesinger", hieß es direkt zu Beginn der Mitteilung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der in Giesing geborene Beckenbauer startete seine Weltkarriere nicht bei 1860, sondern beim damals schwächeren Lokalrivalen. Schuld war eine Ohrfeige, die ihm Löwen-Spieler Gerhard König in einem Jugendspiel kurz vor seinem Wechsel zu den Löwen gegeben hat. Beckenbauer ließ den Deal noch platzen und ging stattdessen zu Bayern.

Die Spitze der Löwen gegen den FC Bayern brachte nun allerdings zahlreiche Fans auf die Palme, sie wurde bei jener Todesmeldung als geschmack- und pietätlos kritisiert.