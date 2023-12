Auch dank Manchester United: Zocker kassiert über 20.000 Euro

Ein Engländer räumt mit einer Viererwette gewaltig ab. Auch die United-Pleite hilft kräftig mit.

WAS IST PASSIERT? Ein englischer Fan hat am Samstag mit einer verrückten Sportwette mehr als 20.000 Euro gewonnen. Sein Einsatz: 116 Euro.

"Wenn ihr mich sucht, ich bin im Pub", schrieb Alex Broom bei X zu einem Bild von seinem Wettschein, der ihm umgerechnet 20.423 Euro beschert hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Zocker setzte im Rahmen einer Viererwette auf die Auswärtssiege von AFC Bournemouth bei Manchester United (0:3, Quote 5.50), von Ipswich Town beim FC Middlesbrough (0:2, Quote 2.90), vom FC Barnsley beim FC Reading (1:3, Quote 2.50) und von Shrewsbury Town bei den Wycombe Wanderers (0:1, Quote 4.00).

Bei einer Gesamtquote von 159.5 und inklusive eines Quotenboosts erhielt Broom letztlich 17.535 Pfund und damit 20.423 Euro zurück.