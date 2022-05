Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights - die Übertragung von LaLiga

In Spaniens LaLiga werden die Partien des 35. Spieltags ausgetragen. Hierbei setzt das Stadtderby zwischen Atletico Madrid und Real Madrid den Deckel drauf. Somit messen sich der Vierte und der bereits feststehende Meister. Die Colchoneros und das Weiße Ballett nahmen bisher 61 und 81 Punkte mit. Im ersten Saisonderby von Mitte Dezember gelang ein 2:0-Heimsieg für Real.

Nach einer Auswärtsniederlage gegen RCD Mallorca gab es für die Elf von Diego Simeone zuletzt zu Hause einen Dreier gegen Espanyol und eine Nullnummer gegen Granada. Danach mussten sich die Colchoneros am Samstag vor einer Woche Bilbao geschlagen geben.

Real Madrid bejubelte seinen 35. Meistertitel am selben Tag und nach einem Heimerfolg gegen Espanyol. Damit fädelte die Mannschaft von Carlo Ancelotti den achten Sieg binnen neun Meisterschaftsspielen und den fünften an Stück ein. Nach einem Heimdebakel gegen den FC Barcelona gelangen zunächst Dreier bei Celta, gegen Getafe, bei Sevilla und bei Osasuna.

Heute kommt es in LaLiga zum Stadtderby Atletico Madrid vs. Real Madrid. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen der Colchoneros und der Königlichen.

Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Atletico Madrid vs. Real Madrid Datum: Sonntag, 8. Mai 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Estadio Wanda Metropolitano (Madrid)

Atletico Madrid – Real Madrid heute live im TV anschauen: Die Übertragung

DAZN kam im Jahr 2016 auf den Markt und hält seitdem die Exklusivrechte an LaLiga. Im Mai 2021 wurde vom Bezahlanbieter eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre verkündet. Sieben Monate später folgte eine neuerliche Einigung. Damit könnt Ihr bis inklusive Saison 2026/2027 zahlreiche Matches der höchsten spanischen Spielklasse mitverfolgen. Dazu kommen Partien der Copa del Rey und der Supercopa.

Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Wenn Ihr auf diese Übertragungen zugreifen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo bei DAZN herum. Diesbezüglich stehen ein Monats- und ein Jahresdeal zur Auswahl. Hinsichtlich der zweitgenannten Option könnt Ihr zwischen einer einmaligen Transaktion in Höhe von 274,99 Euro und monatlichen Raten zu jeweils 24,99 Euro entscheiden. Hingegen kostet ein Monatspaket 29,99 Euro. Nachfolgend stehen zahlreiche Details zum Streaming-Anbieter:

Unabhängig vom Paket nimmt der Kauf wenige Augenblicke in Anspruch. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Schritt. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher Euer Eigen nennt, müsst Ihr die Gratis-App herunterladen. Andernfalls besteht die Möglichkeit, das TV-Gerät mit einem Notebook oder PC zu verbinden. Hierfür müsst Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel zur Hand haben. Doch nachfolgend findet Ihr die Kernfakten zur Übertragung des Stadtderbys zwischen Atletico Madrid und Real Madrid:

Die weiteren Spiele aus LaLiga bei DAZN anschauen

Im spanischen Oberhaus stehen am Sonntag insgesamt vier Partien auf dem Programm. Hierbei macht ein weiteres Madrider Derby, Getafe vs. Rayo Vallecano, um 14.00 Uhr den Anfang. Anschließend kommt es zunächst um 16.15 Uhr zum Kräftemessen Villarreal vs. FC Sevilla. Und um 18.30 Uhr messen sich Espanyol und Osasuna.

Atletico Madrid gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM sehen

Die Vernetzung von Fernsehern mit PCs und Notebooks ergibt deshalb Sinn, weil DAZN sein gesamtes Programm im LIVE-STREAM ausstrahlt. Zudem könnt Ihr die Übertragung des Stadtderbys Atletico Madrid – Real Madrid bei einem adäquaten Internetzugang von überall aus mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr genauso gut weitere mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones nutzen.

Zu Atletico Madrid vs. Real Madrid heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Überdies ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit erfahrt Ihr alles zum Spielverlauf im Stadtderby zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. Hierbei müsst Ihr nicht während des gesamten Kräftemessens zwischen den Rojiblancos und dem Weißen Ballett auf den Bildschirm schauen. Denn: Wir lassen Euch laufend Push-Benachrichtigungen zukommen.

Atletico Madrid gegen Real Madrid live sehen: Die Aufstellungen

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.