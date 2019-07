Bericht: Atletico Madrid denkt über PSG-Verteidiger Thomas Meunier nach

Die Rojiblancos denken über Alternativen zu Nelson Semedo nach. Eine Spur führt dabei in die französische Hauptstadt.

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger beschäftigen sich die Verantwortlichen des spanischen Vizemeister gemäß eines Berichts der AS mit einer Verpflichtung von Thomas Meunier. Der Belgier in Diensten von steigt in der Gunst der Rojiblancos, weil das zähe Werben um Wunschkandidat Nelson Semedo vom FC Barcelona wenig erfolgversprechend verläuft

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Meunier steht bei PSG noch bis 2020 unter Vertrag. Sollte er nicht verlängern, böte sich für den Meister der in diesem Sommer die letzte Gelegenheit eine ordentliche Ablöse für den 27-Jährigen einzustreichen.

Atletico Madrid: Thomas Meunier plant keinen PSG-Abgang

Ein weiterer Kandidat Atletis soll außerdem Kieran Trippier vom Champions-League-Finalisten sein. In Madrid wir ein neuer Star für die defensive rechte Außenbahn gesucht, weil mit Juanfran der langjährige Platzhirsch auf dieser Position den Klub verlassen hat.

Meunier plant allerdings nach eigenen Angaben einen Verbleib an der Seine. Bei France Football erklärte er: "Der Klub kennt meine Absicht, ich will in Paris bleiben. Die Bosse wissen, dass ich dazu bereit bin, hier meine vierte Saison zu spielen und einen neuen Vertrag zu unterschreiben."

2016 war er für sechs Millionen Euro Ablöse vom nach Paris gewechselt und gewann seitdem unter anderem zwei Meisterschaften und zweimal den französischen Pokal. In der abgelaufenen Saison absolvierte Meunier 31 Pflichtspiele für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, dabei gelangen ihm fünf Treffer.