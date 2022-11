Atlético Madrid: João Félix offenbar ein Verkaufskandidat - Einnahmen für Neuzugänge notwendig

Atlético Madrid hat offenbar gleich vier Verkaufskandidaten identifiziert - und möchte den Kader im Winter verstärken.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Aus in der Champions League will Atlético Madrid einem Bericht von Cadena Ser zufolge seinen Kader umbauen. Demnach braucht man vorerst Einnahmen, um die fehlenden Gelder aus internationalen Wettbewerben auszugleichen. Es heißt, dass João Félix als Verkaufskandidat gilt und Manchester United an dem Portugiesen dran sei. Ein Abgang wird laut dem spanischen Bericht immer wahrscheinlicher, da sich Félix bei Atlético offenbar nicht mehr wohlfühlt. Auch die Bayern wurden in der Vergangenheit mit dem Angreifer in Verbindung gebracht.

Darüber hinaus sind Thomas Lemar, Yannick Carrasco und Rodrigo de Paul demnach auf dem Markt und die Colchoneros wollen, dass einer von ihnen den Verein verlässt. Gesucht werden dem Vernehmen nach für den Winter ein Innenverteidiger, ein Mittelfeldspieler und, falls verfügbar, auch ein Rechtsverteidiger.

WAS WURDE GESAGT? Erst vor wenigen Wochen äußerte sich Trainer Diego Simeone zu einem möglichen Abgang von Rekordtransfer João Félix. Der Argentinier sagte: "Solange ich dabei bin, geht es um die Leistung. Andere Mannschaftskameraden machen es besser. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass er jedes Mal, wenn er gut war, gespielt hat".

WAS IST DER HINTERGRUND? Durch das Ausscheiden in der Champions League und das Verfehlen von Platz drei (Europa-League-Zwischenrunde) gehen Atlético enorme Einnahmen verloren. Die Hauptstädter mussten sich zuletzt mit 1:2 gegen den FC Porto geschlagen geben, während sich Bayer Leverkusen mit einem torlosen Unentschieden gegen den FC Brügge den dritten Platz sichern konnte.

WIE GEHT ES WEITER? Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man deshalb nun ebenjenes Geld durch Spielerverkäufe einnehmen. Gut möglich also, dass Atlético tatsächlich zwei der gehandelten vier Spieler verkaufen wird.

Félix soll bei den Bayern nach dem Lewandowski-Abgang ein Thema gewesen sein. Die Münchner wollen Medienberichten zufolge im nächsten Jahr das Sturmzentrum verstärken, weshalb eine Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers durchaus heiß werden könnte. Sollten die Spanier aber bereits im Winter Félix loswerden wollen, ist ein Vorstoß der Bayern unwahrscheinlich. Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte zuletzt, man wolle den Angriff im Winter nicht verstärken.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Félix wechselte im Sommer 2019 für 127,50 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atlético Madrid. Zuvor durchlief er zahlreiche Jugendmannschaften bei den Portugiesen und entwickelte sich zum Shootingstar des Vereins.

United soll im vergangenen Sommer dem Bericht zufolge 125 Millionen Euro geboten haben, will diese Summe aber trotz des bleibenden Interesses nicht mehr aufbringen. Félix hat noch bis 2026 Vertrag.