Atletico-Neuzugang Joao Felix freut sich in LaLiga am meisten auf Eden Hazard

Atletico-Neuzugang Joao Felix blickt den Aufeinandertreffen mit Real Madrid mit Freude entgegen. Er freut sich auf die Duelle mit Eden Hazard.

Angreifer Joao Felix, der vor wenigen Wochen für 126 Millionen Euro von Lissabon zu wechselte, hat verraten, auf welchen Gegenspieler in er sich am meisten freut.

In einem Ask Me Anything des Bleacher Report antwortete der 19-Jährige auf die entsprechende Frage: "[Eden] Hazard, weil er ein Idol ist, das ich schon vorher beobachtet habe, und ich ihn gerne spielen sehen möchte."

Atleticos Joao Felix verrät: Kaka war mein größtes Idol

Insgesamt beantwortete der Atletico-Neuzugang 39 Fragen von unterschiedlichen Usern. Dabei hat er auch durchblicken lassen, dass die brasilianische Legende Kaka ihn in seiner Kindheit inspiriert hat.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Felix und Hazard in dieser Saison. Dann testen die Rojiblancos beim ICC 2019 gegen Stadtrivale .