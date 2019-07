Atletico-Juwel Joao Felix verrät: Kaka war mein großes Idol

Joao Felix ist der neue Hoffnungsträger von Atletico Madrid. Nun verriet das Juwel, dass er in seiner Kindheit zu Milan-Legende Kaka aufblickte.

Joao Felix, Neuzugang von , hat in einem Frage-Antwort-Spiel verraten, dass die brasilianische Legende Kaka ihn in seiner Kindheit inspiriert hat.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im "Ask me anything" des Bleacher Report gab der 126-Millionen-Euro-Mann die Antwort auf die Frage, wer denn sein Kindheitsidol gewesen sei, zu dem er immer aufgeblickt habe. Felix, der in diesem Transferfenster von Benfica nach Madrid gewechselt war, nannte den 37-jährigen Kaka.

Joao Felix: Zweikampf mit van Dijk am schwierigsten

Insgesamt gab der portugiesische Nationalspieler auf 39 Fragen unterschiedlichster User eine Antwort.

Dabei würde der 19-Jährige gerne mal das direkte Duell mit Liverpools Abwehrboss Virgil van Dijk suchen. Denn gegen den Niederländer sei es laut Felix am schwersten, ein Eins-gegen-Eins zu gewinnen.

Felix trifft mit den Rojiblancos in der Nacht von Freitag auf Samstag beim ICC 2019 auf Stadtrivale Real.