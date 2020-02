Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Der FC Liverpool muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu Atletico Madrid. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Es ist eines der Hammerduelle im Achtelfinale der UEFA : Der trifft auf . Das Hinspiel wird an diesem Dienstag um 21 Uhr im Wanda Metropolitano ausgetragen.

Atletico Madrid befindet sich aktuell in einer etwas kniffligen Phase. In liegt man mit 40 Punkten nur auf Rang vier, deutlich hinter den beiden Konkurrenten und . Dazwischen weilt noch der . Keine einfache Situation für Trainer Diego Simeone, der in den letzten Wochen sogar etwas infrage gestellt wurde.

Auf der Gegenseite ist der FC Liverpool so etwas wie die Mannschaft der Saison in Europa. Die Reds sind in unangefochtener Spitzenreiter, haben 25 von 26 Saisonspielen gewonnen. Das Team von Jürgen Klopp gilt daher auch als Mitfavorit auf den Gewinn des Henkelpotts. Und: Im Juni 2019 gewann man hier in Madrid die Königsklasse gegen Tottenham (2:0).

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung der Champions League. Außerdem: Die Bilanz beider Teams.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool: Das Achtelfinale der UEFA Champions League

Duell Atletico Madrid vs. FC Liverpool Datum Dienstag, 18. Februar 2020 - 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid (Spanien) Zuschauer 68.456 Plätze

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool live im TV?

Am Dienstagabend steigt das Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool. Viele Fans fragen sich deswegen, wie denn Fußball live im TV gezeigt / übertragen wird. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr es. Zunächst geben wir Euch jedoch erst einmal einen Überblick über die Rechtelage in dieser Saison. Auf geht's:

Die Übertragungsrechte der UEFA Champions League liegen in dieser Saison in nur zwei Händen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Ismaninger Streamingdienst DAZN sind für die Übertragungen der Königsklasse verantwortlich!

Sky und DAZN zeigen / übertragen die Champions League live - die Übersicht

Nun wisst Ihr Bescheid - Sky und DAZN sind für Live-Bilder der UEFA Champions League zuständig. Doch welcher Sender zeigt welche Begegnung?

Berechtigte Frage, denn die Aufteilung ist keineswegs einfach zu erklären. Wir versuchen dennoch, Euch die wichtigsten Fakten zur Übertragung der Champions League live im TV auf einen Blick zu liefern.

Die Champions League live bei DAZN - Hier gibt's alle Infos:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN im Einzelspiel und ausschließlich im LIVE-STREAM

und ausschließlich im Real Madrid , PSG , Liverpool und Co.: Die Top-Klubs der Königsklasse seht Ihr hauptsächlich bei DAZN.

Die Champions League live bei Sky - Hier gibt's alle Infos:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

Sky darf pro Achtelfinaltag ein Duell live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Sky zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool live im Pay-TV

Ihr wollt nun also wissen, welcher Sender die vollen 90 Minuten des Achtelfinal-Hinspiels zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool im Angebot hat? Dann bekommt Ihr jetzt die Antwort auf diese Frage.

Sky zeigt / überträgt die Begegnung Atletico vs. Liverpool am Dienstagabend live im TV. Damit kommt die Partie ab 21 Uhr exklusiv beim Unterföhringer Bezahlsender.

Gleich vorab die Info, ehe sie verloren geht: Um Sky nutzen zu können, müsst Ihr zwingend ein Abonnement beim Bezahlsender abschließen. Dieses ist kostenpflichtig, welche verschiedenen Pakete und Preise gibt, könnt Ihr auf der Website des Senders einsehen. Feststeht somit eines: Nur mit Sky könnt Ihr Atletico Madrid vs. FC Liverpool live und in voller Länge im TV genießen.

Champions League: Atletico Madrid vs. FC Liverpool live im TV bei Sky - Einzelspiel oder Konferenz?

Atletico Madrid vs. FC Liverpool live im Einzelspiel bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start: 20.50 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr)

Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Kommentator: Kai Dittmann

Atletico Madrid vs. FC Liverpool live in der Konferenz bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: ab 19.30 Uhr

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Spiele der Konferenz: BVB vs. PSG, Atletico vs. Liverpool

Moderation: Michael Leopold

Experten: Dietmar Hamann und Erik Meijer

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool live im Free-TV?

Natürlich stellt sich jeder Fan auch die Frage, ob es denn eine Möglichkeit gibt, den Bezahlsender Sky zu umgehen und die vollen 90 Minuten zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool kostenlos zu sehen.

Auf diese Frage können wir leider keine positive Antwort geben, denn Atletico Madrid vs. FC Liverpool live im Free-TV zu sehen, das funktioniert am Dienstag nicht.

Weder ARD, ZDF, RTL oder ein anderer Sender hat die Übertragungsrechte an der Champions League. Auch bei Sport 1 , Eurosport und Co. kommt die Begegnung nicht live. Entweder Ihr schaut also im Pay-TV - oder Ihr schaut die Partie im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die das Duell zwischen Diego Simeone und dem deutschen Liverpool-Coach Jürgen Klopp unbedingt sehen wollen: Zwar zeigt das Free-TV keine Live-Bilder aus Madrid, doch die vollen 90 Minuten können stattdessen im LIVE-STREAM angeschaut werden. Dafür gibt es gleich zwei Optionen, die wir Euch in diesem Abschnitt vorstellen.

Sky Go zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM

Der Unterföhringer TV-Sender Sky hält die Übertragungsrechte am Spiel Atletico Madrid vs. FC Liverpool. Deswegen ist der Kanal befugt, die vollen 90 Minuten auch im LIVE-STREAM zeigen / übertragen zu dürfen.

Mit dem Streamingdienst Sky Go kommt das Match am Dienstagabend in voller Länge live im Stream. Beim Online-Dienst von Sky habt Ihr die Wahl: Entweder schaut Ihr das ganze Spiel im Einzelspiel oder ihr lasst die Konferenz laufen, in der auch das Duell zwischen und PSG gezeigt / übertragen wird.

Doch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Ohnehin benötigt Ihr für alle Sky-Dienste ein kostenpflichtiges Abo. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Habt Ihr die kostenlose Sky-Go-App noch nicht auf Eurem Gerät? Dann holt sie Euch hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM

Mit Sky Go könnt Ihr also über ein reguläres Sky-Abonnement live im Stream mit dabei sein, wenn Liverpool im CL-Finalstadion der vergangenen Saison auf Atletico Madrid trifft. Doch was, wenn Ihr kein Abonnement abschließen wollt?

Dann habt Ihr dennoch über Sky die Gelegenheit, die vollen 90 Minuten live zu sehen. Sky Ticket ist ebenfalls ein Angebot von Sky, hier wird aber kein langfristiges Abonnement vorausgesetzt.

Sky Ticket zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League im LIVE-STREAM genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich aber dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: Sky Ticket 24 Stunden gültig - einmalig 9,99 Euro

Zeigt / überträgt DAZN Atletico Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM?

Am Anfang dieses Artikels habt Ihr erfahren, dass auch der Ismaninger Streamingdienst DAZN die Champions League live zeigt / überträgt. Wie sieht das nun aber aus, wenn wir über die Begegnung Atletico Madrid vs. FC Liverpool schreiben / sprechen?

DAZN ist an diesem Dienstag nicht im Bilde, wenn zwischen Atletico und den Reds von der Anfield Road Spannung pur angesagt ist. Einzig Sky zeigt die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. DAZN dagegen hat die Partie Borussia Dortmund vs. PSG exklusiv im Angebot.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Atletico Madrid vs. FC Liverpool?

Zwar hat DAZN nicht Liverpool bei Atletico in voller Länge live im Angebot, doch dafür liefert der Streamingdienst aus dem Münchner Norden einen anderen Service für alle Fans, die die ganze Begegnung Atletico Madrid vs. Liverpool nicht gesehen haben.

Denn DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu Atletico Madrid vs. FC Liverpool. Dank geringer Wartezeiten sind die besten Szenen der Champions-League-Partie bereits wenige Minuten nach Abpfiff im Wanda Metropolitano auf der Plattform von DAZN zu sehen. Der Videoclip beinhaltet dann eine ausführliche Zusammenfassung der Begegnung und zeigt die besten Momente der 90 Minuten. Zudem zeigt DAZN die Begegnungen, die der Sender selbst in voller Länge ausstrahlt, auch nochmals im Re-Live.

Das Beste kommt jedoch erst noch: DAZN zeigt nicht nur die besten Szenen dieses Spiels, sondern hat in seinem Programm eine große Palette an Spitzensport im LIVE-STREAM integriert. Mit dem Probemonat - 30 Testtagen - könnt Ihr den Service von DAZN testen, kostenlos. Nach diesem Gratismonat kostet ein Abonnement im Jahresabonnement 119,99 Euro - Ihr könnt aber auch monatsweise abschließen und 11,99 Euro / Monat zahlen. Kündigen geht immer - ganz unverbindlich.

Highlights zu Atletico Madrid vs. FC Liverpool auf DAZN sehen - Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Bock auf die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose DAZN-App :

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Liverpool? Der Direktvergleich

ATLETICO MADRID 4 Duelle FC LIVERPOOL 1 Siege 1 2 Unentschieden 2 1 Niederlagen 1 4 Tore 4

