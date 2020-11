Atletico Madrid vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - die Übertragung von LaLiga

Atletico Madrid steht in LaLiga weit vor dem FC Barcelona, der am Samstag zu Gast ist. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels hier im Artikel.

gegen, so heißt das Top-Duell am. Gespielt wird im

steht mit einer sehr soliden Leistung in LaLiga auf Platz drei der Tabelle. Bisher mussten die Colchoneros keine Niederlage einstecken und können auf fünf Siege und zwei Unentschieden blicken. In der Tabelle stehen nur Real Sociedad und Villareal vor Atletico. Real Madrid liegt mit einem Punkt Abstand direkt hinter dem Stadtrivalen auf Platz vier.

Der hat sich noch nicht aus der Krise befreit. Sportlich laufen die Katalanen den eigenen Erwartungen hinterher. Nur elf Punkte sind als Ausbeute definitiv zu wenig für die Blaugrana. Hinzu kommt die Unzufriedenheit von Superstar Messi und die damit einhergehenden Wechselgerüchte um den Argentinier.

Wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Atletico Madrid gegen FC Barcelona heute live sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel Atletico Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb , 10. Spieltag Datum Samstag, 21. November 21.00 Uhr Anstoß 21.00 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid

Atletico Madrid gegen FC Barcelona heute live sehen: Die Übertragung von LaLiga

Die komplette spanische LaLiga könnt Ihr an einem Ort sehen. Ein Anbieter konnte sich alle Rechte sichern. Für Euch bedeutet das, dass Ihr nicht bei mehreren Anbietern zahlen müsst, um die Duelle zu sehen.

Hier die Auflösung: Alle Spiele laufen auf DAZN! Der Streaminganbieter zeigt also auch das Spiel Atletico Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM.

Atletico Madrid gegen FC Barcelona heute live sehen: So wird das Spiel übertragen

LaLiga gehört zu DAZN wie Diego Simeone zu Atletico Madrid, also ein untrennbares Gespann. Anstoß des Duells Atletico vs. Barca ist um 21.00 Uhr, doch auf DAZN beginnt die Übertragung bereits um 20.45 Uhr mit den Vorberichten zur Partie. Außerdem wird Euch ein kompetentes Team rund um Moderator Christoph Stadtler, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl begleiten und mit den wichtigsten Details vor und während der Partie versorgen.

Um das Spiel auf DAZN zu sehen, ist ein Abonnement nötig. Mehr Informationen zu den Kosten findet Ihr weiter unten in diesem Artikel.

Atletico Madrid gegen FC Barcelona heute live sehen: So viel kostet DAZN

Das Spiel heute könnt Ihr nur sehen, wenn Ihr Euch auf DAZN einloggt. Möglich ist das in der App oder auf der DAZN-Webseite. Solltet Ihr DAZN noch nie zuvor genutzt haben, dann steht zuvor die Registrierung auf der Webseite an. Hier bekommt Ihr Eure Zugangsdaten und könnt mit diesen durchstarten.

Kosten wird Euch DAZN am Anfang noch nichts. Die ersten 30 Tage nach der Registrierung sind kostenlos und dienen Euch als Testphase. Erst nach diesem Zeitraum benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um DAZN weiterhin zu nutzen. Zur Auswahl stehen zwei Varianten:

Monatsabo für 11,99 Euro

Jahresabo für 119,99 Euro

Mehr Informationen zu den verschiedenen Abonnements bekommt Ihr hier.

Atletico Madrid gegen FC Barcelona heute live sehen: Läuft das Spiel heute im TV-Programm?

DAZN ist ein Streaminganbieter und zeigt daher alle Inhalte nur über das Internet. Im regulären TV-Programm empfangt Ihr die spanische Liga dementsprechend nicht. Doch keine Sorge den LIVE-STREAM auf DAZN könnt Ihr auf einer Vielzahl an Geräten verfolgen, eben auch auf Eurem TV-Gerät.

Die DAZN-App ist für eine riesige Bandbreite an Geräten verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden. Unterstützt werden zum Beispiel Smart-TVs, Spielekonsolen, Smartphones, Tablets, Amazons Fire TV Stick oder auch Apple TV.

Mehr Informationen zu den Geräten findet Ihr hier.

Atletico Madrid gegen FC Barcelona heute live sehen: Die Highlights der Partie

Ihr habt keine Zeit das Spiel zu sehen? Mit den Highlights auf DAZN ist das nur halb so schlimm. Damit seht Ihr alle Tore und auch andere spannende Szenen in einer kurzen Zusammenfassung. Sollte Euch das nicht reichen, könnt Ihr auch das Re-Live, also die komplette Wiederholung des Spiels, auf DAZN sehen.

Die Highlights und das Re-Live findet Ihr auf DAZN bereits kurz nach Abpfiff der Partie Atletico vs. Barcelona.

Atletico Madrid gegen FC Barcelona heute live sehen: Der LIVE-TICKER von Goal

Eine weitere Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen bietet Goal. Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr kein Tor oder andere wichtige Szene des Spiels. In Echtzeit bekommt Ihr den Spielverlauf geschildert und erhaltet zusätzlich noch Statistiken und Analysen zum Spielgeschehen.

Hier geht’s zum LIVE-TICKER des Duells Atletico Madrid vs. FC Barcelona auf der Goal-Webseite.

Atletico Madrid gegen FC Barcelona heute live sehen: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen nicht offiziell. Sobald die Informationen verfügbar sind, findet Ihr sie an dieser Stelle.