Atletico Madrid vs. FC Barcelona heute im LIVE STREAM: Gibt es eine Übertragung?

Atletico Madrid bekommt es in der Liga mit dem FC Barcelona zu tun. Hier bei GOAL gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Sonntagabend (08. Januar 2023) ist der FC Barcelona zu Gast bei Atletico Madrid. Anpfiff für das LaLiga-Spiel im Civitas-Metropolitano in Madrid ist um 21:00 Uhr.

Die Saison verlief für Atletico Madrid bisher eher enttäuschend. Der FC Barcelona und Real Madrid kämpfen um die ersten beiden Plätze, während das Team von Trainer Diego Simeone die Champions-League-Plätze in der Tabelle nicht aus den Augen verlieren darf.

Noch ist nichts verloren, mit der Meisterschaft wird Atletico dieses Jahr allerdings wahrscheinlich nichts zu tun haben. Der FC Barcelona will sich im Kampf um die Meisterschaft dieses Jahr keine Ausrutscher leisten. Dafür muss das Team um Robert Lewandowski und Co. aber erst einmal die berüchtigte Defensive von Atletico Madrid knacken.

GOAL liefert Euch alle relevanten Infos dazu, wo das Spiel zwischen Atletico und Barcelona heute im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona heute im LIVE STREAM: Die Eckdaten zur Partie

Begegnung Atletico Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb LaLiga Anpfiff 08. Januar - 21:00 Uhr Spielort Civitas-Metropolitano (Madrid)

Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Wieso läuft die Begegnung nicht im TV?

Eine Free-TV-Übertragung des Spiels Atletico Madrid vs. FC Barcelona gibt es nicht. Das liegt daran, dass kein Sender im frei empfangbaren Fernsehen über die Übertragungsrechte der spanischen Liga verfügt.

Diese liegen einzig und allein beim Sport-Streamingdienst DAZN. Wie Ihr dort jetzt zusehen könnt, das erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Die Übertragung per LIVE-STREAM heute bei DAZN

DAZN ist ein aus Ismaning bei München stammender Streamingdienst, der über ein riesiges Programm von Livesport-Übertragungen verfügt. Ihr könnt dort die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie die Champions League, LaLiga, Serie A oder die Ligue 1.

Neben dem großen Fußballangebot hat DAZN aber auch noch Sportarten wie Darts, Boxen, Motorsport, Tennis oder Football im Angebot. Wie bei jedem anderen Streamingdienst auch, müsst Ihr bei DAZN ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um Zugang zu den Inhalten zu bekommen. Die Preise dafür sehen folgendermaßen aus:

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat

Jahresabo: 24,99 Euro pro Monat

Nach Abschluss einer Abo-Variante bekommt Ihr direkt Zugriff auf alle LIVE-STREAMS die DAZN auf der Website anbietet. Das heutige Spiel könnt Ihr direkt ab 21:00 Uhr live sehen. Im LIVE-STREAM erwarten Euch Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels.

Neben dem gültigen Abonnement braucht Ihr auch ein internetfähiges Endgerät, um den LIVE-STREAM verfolgen zu können. Ihr könnt außerdem auch die DAZN-App nutzen und das Spiel auf eurem Smartphone verfolgen.

Hier findet Ihr noch mehr Infos zu DAZN:

Atletico Madrid vs. FC Barcelona heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wir bei GOAL haben außerdem auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dieser informiert Euch nahezu in Echtzeit über alle wichtigen Szenen der Partie. Dort bleibt Ihr also die kompletten 90 Minuten lang up to date, was das Spiel angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona heute im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Wir veröffentlichen die Aufstellungen der Mannschaften hier immer eine Stunde vor Spielbeginn.