Atletico Madrid: Fans protestieren gegen Transfer von Cristiano Ronaldo

Atletico Madrid will wohl Cristiano Ronaldo verpflichten. Einige Anhänger der Rojiblancos reagieren darauf mit Protesten.

Die Fans von Atletico Madrid haben sich klar gegen einen Transfer von Cristiano Ronaldo positioniert. Zuletzt hatte es Gerüchte um einen entsprechenden Wechsel gegeben.

Innerhalb von kürzester Zeit verbreitete sich in den Sozialen Medien der Hashtag "ContraCR7", worunter die Anhänger der Rojiblancos öffentlich gegen eine Verpflichtung des Stürmers protestieren.

Ronaldo hatte von 2009 bis 2018 bei Stadtrivale Real Madrid unter Vertrag gestanden und große Erfolge gefeiert. Unter anderem fügte der Portugiese mit seinem ehemaligen Team Atletico in den Champions-League-Endspielen 2014 und 2016 schmerzhafte Niederlagen zu.

"Ein Clown, der alles repräsentiert, was Atleti nicht ist. Es würde die Stimmung in der Kabine, bei den Fans und im gesamten Umfeld zerstören", übte ein User Kritik.

Atletico will wohl Griezmann für Ronaldo abgeben

Die Times hatte zuletzt berichtet, dass Atletico sogar Antoine Griezmann abgeben würde, um einen Ronaldo-Transfer finanziell (Ablöse und Gehalt) stemmen zu können.

Ronaldo will Manchester United nach Informationen von GOAL und SPOX unbedingt verlassen und auch in der Saison 2022/23 in der Champions League spielen. Diese haben die Red Devils in der abgelaufenen Spielzeit deutlich verpasst.

Deshalb soll ihn Berater Jorge Mendes dem Vernehmen nach schon bei zahlreichen Vereinen angeboten haben. Dazu gehören unter anderem Real Madrid, der FC Chelsea und der FC Bayern. Alle Klubs sollen abgelehnt haben, der deutsche Rekordmeister machte die Absage obendrein öffentlich.