Atalantas Robin Gosens träumt von DFB-Nominierung: "Brauche mich vor niemandem zu verstecken"

Robin Gosens spielt mit Atalanta in der Champions League - und damit auf der größtmöglichen Bühne. Er will sich für das DFB-Team empfehlen.

Linksverteidiger Robin Gosens vom italienischen Erstligisten macht sich Hoffnungen auf eine Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw. "Es ist schon ein ganz konkretes Ziel von mir, mich für die Nationalmannschaft zu empfehlen", sagte er t-online.de, "ich brauche mich vor niemandem zu verstecken."

Bislang habe es zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) noch keinen Kontakt gegeben, "aber natürlich würde ich mich auch sehr über ein Signal vom DFB freuen", sagte Gosens vor dem Auftakt in der am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER) bei . Bergamo tritt zum ersten Mal in der Königsklasse an.

Gosens: Atalanta sieht mich als "Schlüsselspieler"

Gosens wäre in der Sommerpause nach eigenen Angaben beinahe zu Schalke 04 gewechselt. "Es gab sehr konkrete Gespräche, da braucht man keinen Hehl draus zu machen", sagte der 25-Jährige. Letztlich aber wollte Atalanta den Abwehrspieler nicht abgeben, "weil sie mit mir als Schlüsselspieler auf Links in die Champions-League-Saison gehen wollten", so Gosens.

Das Thema könne aber wieder heiß werden: "Auf Schalke wissen sie aktuell ja auch noch nicht genau, wo sie stehen", sagte Gosens: "Wenn es dort bergauf geht, dann ist vielleicht in den nächsten Jahren wieder etwas möglich. Ich glaube schon, dass sie mich weiter beobachten werden."