Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid? Hier läuft die Champions League live im TV und LIVE-STREAM

Die Königlichen reisen mit einer Rumpftruppe nach Bergamo zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell gezeigt wird.

Am Mittwochabend steigt in Italien das Champions-League-Achtelfinale zwischen Atalanta Bergamo und Real Madrid. Der Anstoß erfolgt im Gewiss Stadium von Bergamo um 21 Uhr.

Die Königlichen müssen dabei auf neun Akteure verzichten, darunter auch Kapitän Sergio Ramos, Rekordeinkauf Eden Hazard und Top-Torjäger Karim Benzema. Toni Kroos steht hingegen im Kader und trifft nun auf Nationalmannschaftskollege Robin Gosens.

Bergamo will auch in dieser Saison wieder als Überraschungsteam ins Viertelfinale einziehen. In der vergangenen Saison war dort letztendlich gegen den späteren Finalisten PSG Schluss.

Wer zeigt Atalanta Bergamo gegen Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM? In diesem Artikel findet Ihr alle Antworten darauf!

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Das Achtelfinale im Überblick

Begegnung Atalanta Bergamo - Real Madrid Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Datum Mittwoch, 24. Februar 2021 | 21 Uhr Ort Gewiss Stadium, Bergamo (Italien)

Champions League: Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid live im TV?

Der Mittwochabend hält mit Atalanta Bergamo gegen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City zwei Top-Duelle bereit. Die beiden Spiele werden von Pay-TV-Sender Sky und Streaming-Dienst DAZN gezeigt. Wer zeigt jedoch welches Spiel?

Sky zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid live im Pay-TV

Der exklusive Anbieter heißt Sky! Wer Bergamo gegen Madrid live und in voller Länge verfolgen möchte, ist bei Sky Sport 2 (HD) richtig aufgehoben. Dort könnt Ihr am Mittwoch ab 19.30 Uhr einschalten.

Moderator Michael Leopold stimmt Euch zusammen mit Experte Dietmar Hamann und Erik Meijer auf den Champions-League-Abend ein. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt Kommentator Michael Meinert das Mikrofon.

Sky zeigt zudem die Konferenz aus beiden Spielen des Abends. Schaltet dafür den Sender Sky Sport 1 (HD) ein. Für beide Sender ist jedoch ein Sky-Abo mit Sportpaket notwendig. Zu welchen Konditionen das verfügbar ist, erfahrt Ihr hier.

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid live auf Sky - die Übertragung im Überblick:

Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Übertragung ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Michael Meinert

Michael Meinert Moderator: Michael Leupold

Michael Leupold Experte: Dietmar Hamann und Erik Meijer

Dietmar Hamann und Erik Meijer Konferenz: Sky Sport 1 (HD)

Champions League: Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid im LIVE-STREAM?

Champions-League-Fußball ist natürlich auch im Internet zu sehen. Auch Atalanta Bergamo gegen Real Madrid wird via LIVE-STREAM gezeigt. Goal erklärt Euch, wo Ihr Euch dafür reinklicken müsst.

Sky Go zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Sky Go ist das Portal der Wahl für alle TV-Abonnenten von Sky. Hier bekommen Kunden kostenlosen Zugriff auf die Übertragungen des Pay-TV-Senders via LIVE-STREAM.

Atalanta gegen Real Madrid ist somit auch unterwegs via Smartphone, Tablet, Laptop oder PC verfügbar. Holt Euch dafür die kostenlose Sky-Go-App auf Euer Gerät!

Sky Ticket zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Wer noch kein Sky-Kunde ist, kann sich noch rechtzeitig vor Anpfiff einen Zugriff auf den LIVE-STREAM verschaffen. Das Portal Sky Ticket bietet dafür die Lösung.

Hier könnt Ihr ein Streaming-Abo abschließen, mit dem Ihr Zugriff auf alle Champions-League-Übertragungen von Sky bekommt. Das Abo gibt's derzeit ab 19,99 Euro monatlich. Hier geht's zum Angebot.

🏨 Checking in at the team hotel in Bergamo!#UCL pic.twitter.com/uAXhREwOJX — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 23, 2021

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid live: Das Duell im LIVE-TICKER

Auf Goal könnt Ihr Euch am Mittwochabend verlassen, wenn Ihr ohne Abonnements über Atalanta gegen Real Madrid informiert werden wollt. Hier findet Ihr nämlich einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus Bergamo genauestens schildert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand. Somit eignet sich der TICKER auch als Ergänzung zum TV-Bild. Klickt Euch hier direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Atalanta Bergamo vs. Real Madrid?

DAZN ist der zweite Anbieter, der am Mittwochabend Champions-League-Fußball zeigt. Hier wird Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City live übertragen. Doch auch Ausschnitte von Atalanta gegen Real Madrid sind dort zu sehen!

Das Streaming-Portal zeigt nämlich die Highlights aus Bergamo bereits ab 23.30 Uhr. Nach Upload des Videos steht der kurze Clip allen Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Wer noch kein Abo besitzt, findet hier die Informationen zur Registrierung.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid live: Die Aufstellungen

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Real Madrid? Die Übertragungen im Überblick