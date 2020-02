Atalanta Bergamo vs. FC Valencia: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Atalanta Bergamo empfängt in der Champions League Valencia. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Achtelfinales im TV und im LIVE-STREAM.

Die ist zurück aus dem Winterschlaf! Im Achtelfinale der Königsklasse empfängt den . Anpfiff ist am Mittwoch (19. Februar) um 21 Uhr im Gewiss Stadium in Bergamo.

Atalanta ist eines der Überraschungsteams in dieser Champions-League-Saison. Die Mannschaft um den gebürtigen Rheinländer Robin Gosens nimmt in dieser Spielzeit zum ersten Mal an Europas höchstem Klubwettbewerb teil und qualifizierte sich dabei sofort für die K.o.-Phase. In der Gruppenphase ließen die Italiener und Shakhtar Donezk hinter sich.

Valencia überstand die Gruppenphase derweil als Erster. So beendeten die Spanier ihre Staffel vor dem , und dem und setzten damit gleich ein Ausrufezeichen.

Alle Informationen zur Übertragung von Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia im TV und LIVE-STREAM heute findet Ihr in diesem Artikel! Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen.

Atalanta Bergamo vs. FC Valencia: Die Daten zum Hinspiel in der Champions League

Duell Atalanta Bergamo vs. FC Valencia Datum Mi., 19. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Gewiss Stadium, Bergamo Zuschauer 21.300 Plätze

Atalanta Bergamo vs. FC Valencia heute live im TV sehen - geht das?

Bei der derzeitigen Rechtelage verliert man schnell den Überblick. Während das ZDF keine Champions-League-Spiele mehr zeigt, teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte für den wichtigsten europäischen Wettbewerb. Doch welcher der beiden Anbieter hat Atalanta vs. Valencia im Programm?

Die Antwort lautet: Sky! Der Unterföhringer Bezahlsender zeigt das Achtelfinale über die vollen 90 Minuten im Einzelspiel auf Sky Sport 2 / Sky Sport HD 2. Kommentator Toni Tomic begrüßt Euch dabei ab 20.50 Uhr mit den Vorberichten.

Wenn Ihr das Parallelspiel zwischen und nicht verpassen wollt, seid Ihr mit Sky ebenfalls versorgt. Ab 19.30 Uhr startet auf Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD der Countdown zur Konferenz. Für das Duell zwischen Atalanta und Valencia ist dabei Tom Bayer zuständig.

Atalanta Bergamo vs. FC Valencia heute live - Die Übertragung auf Sky in der Übersicht:

Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung (Konferenz): 19.30 Uhr

19.30 Uhr Sender (Konferenz): Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD Kommentator (Konferenz): Tom Bayer

Tom Bayer Beginn der Übertragung (Einzelspiel): 21.00 Uhr

21.00 Uhr Sender (Einzelspiel): Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD Kommentator (Einzelspiel): Toni Tomic

Atalanta Bergamo vs. FC Valencia: Die Champions League heute im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV ist der LIVE-STREAM im digitalen Zeitalter nicht mehr wegzudenken und auch im Internet zeigt Sky die vollen 90 Minuten exklusiv. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen den hauseigenen Streamingangeboten Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go steht dabei allen Sky-Abonnenten zur Verfügung, die heute Abend nicht vor dem Fernseher sitzen können, sondern das Spiel unterwegs streamen. Einen Zugang zu Sky Go bekommen alle Sky-Kunden bei Vertragsabschluss.

Wer keinen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender besitzt, kann sich auch kurzfristig ein Abo bei Sky Ticket zulegen. Hier bekommt Ihr zwar keine Freischaltung für die TV-Kanäle, könnt das Programm jedoch via LIVE-STREAM abrufen. Zu welchen Konditionen Sky Ticket derzeit buchbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Webseite.

Atalanta Bergamo vs. FC Valencia heute live: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt keinen Zugang zu Sky oder habt das Spiel verpasst? Auf DAZN findet Ihr die Highlights der Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia kurz nach Spielende auf Abruf.

Neben den Highlights zeigt DAZN auch ausgewählte Spiele der Champions League live, wie heute zum Beispiel Tottenham gegen Leipzig exklusiv in voller Länge . Darüber hinaus hat DAZN , die , die sowie alle Freitags-, Montags- und 13.30-Uhr-Sonntagsspiele der Bundesliga im Programm.

Um das üppige Live-Sport-Angebot von DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abo bei dem Streamingdienst. Der erste Monat ist dabei für Neukunden kostenlos. Danach habt Ihr die Wahl zwischen zwei Abo-Modellen. So zahlt ihr im Monatsabo 11,99 Euro monatlich. Im Jahresabo zahlt Ihr derweil einmalig 119,99 Euro und spart damit rund 24 Euro per annum.

Alle Informationen dazu, wie Ihr Euch auf DAZN registriert, lest Ihr in unserer Anleitung unter diesem Link .

Atalanta Bergamo vs. FC Valencia: Verfolgt die Partie im LIVE-TICKER von Goal

Ihr wollt kein Geld ausgeben, aber trotzdem genauestens über das Geschehen aus Madrid informiert werden? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig! Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER zum Spiel, mit dem Ihr ständig auf Ballhöhe seid.

Alle wichtigen Szenen von Dani Parejo, Papu Gomez und Co. werden dort ausführlich geschildert und mit spannenden Analysen und Statistiken untermalt. Klickt Euch über diesen Link direkt zum TICKER oder ladet Euch die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunter.

Atalanta Bergamo vs. FC Valencia live: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr circa eine Stunde vor Anstoß die Aufstellungen von Atalanta Bergamo und dem FC Valencia.

