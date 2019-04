Atalanta Bergamo verzweifelt gegen den FC Empoli: 47 Schüsse und kein Treffer

Die eigene eklatante Abschlussschwäche hat den italienischen Erstligisten am Montagabend zur Verzweiflung getrieben. 47 Schüsse gaben die Lombarden im Serie-A-Spiel gegen den ab, 18 gingen in Richtung Tor, den Weg ins Netz fand beim 0:0 gegen den Abstiegskandidaten aber kein einziger.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!



Atalanta vs. Empoli: Die Verteilung der Schüsse

Empolis polnischer Torwart Bartlomiej Dragowski glänzte mit 17 Paraden - wie der Statistikdienst Opta auf Twitter mitteilte, ist dies seit Start der Datenaufzeichnung in der Saison 2004/05 Rekordwert.

17 - @EmpoliCalcio 's Bartlomiej Dragowski has made 17 saves, record for a goalkeeper since 2004/05 (since Opta have these data). Superman. #AtalantaEmpoli