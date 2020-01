AS Rom vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Ticker, Highlights - die Serie A heute live sehen

In der Serie A empfängt die AS Rom am Sonntag Juventus Turin. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In der steht am Sonntag ein fußballerischer Leckerbissen auf dem Programm: Die empfängt den italienischen Serienmeister . Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr im Stadio Olimpico.

Nach Jahren der Dominanz erfährt Juventus in dieser Saison starken Widerstand von . Während sich die beiden Vereine ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung liefern, lauern mit Lazio und der Roma die beiden Vereine aus der italienischen Hauptstadt dahinter.

Kann die AS Rom im direkten Duell mit Juventus Turin den Abstand verkürzen? ​In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Übertragung der Serie A live im TV und im LIVE-STREAM wissen müsst. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese bekannt sind.

AS Rom gegen Juventus Turin: Das Serie-A-Duell in der Übersicht

Duell AS Rom - Juventus Turin Datum Sonntag, 12. Januar 2020 | 20.45 Uhr Ort Stadio Olimpico, Rom Zuschauer 72.698 Plätze

Roma vs. Juventus heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Fans des italienischen Fußballs gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Das Aufeinandertreffen zwischen der AS Rom und Juventus Turin wird am Sonntag nicht live im Free- oder Pay-TV zu sehen sein, da keiner der etablierten Sender die Serie A im Programm führt.

Doch deshalb müsst Ihr nicht auf die Begegnungen im italienischen Oberhaus verzichten. Der Streamingdienst DAZN hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Serie A gesichert und wird daher Roma vs. Juventus live und in voller Länge übertragen.

Zwar lässt sich der LIVE-STREAM nur online abrufen, dennoch könnt Ihr die Übertragung auch bequem auf Eurem TV-Gerät anschauen. Hierfür benötigt Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die für alle gängigen Smart-TV-Geräte verfügbar ist. Sämtliche Funktionen sind dabei identisch mit den Optionen am Desktop-PC.

Aber nicht nur Smart-TV-Besitzer können in den Genuss kommen, DAZN auf dem Fernsehgerät zu sehen. Zusätzlich ist es auch über die Playstation und den Amazon Fire TV Stick möglich, die Partie auf dem TV-Gerät zu verfolgen. Wie Ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

AS Rom gegen Juventus Turin heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Wie bereits erwähnt könnt Ihr das Duell zwischen der AS Rom und Juventus Turin am Sonntag nur bei DAZN schauen. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Serie A auf seiner Plattform und sollte daher Eure erste Anlaufstelle sein, wenn Ihr nicht auf italienischen Fußball verzichten möchtet.

Die Übertragung beginnt am Sonntag bereits wenige Minuten vor dem Anstoß. Ab 20.30 Uhr versorgt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe mit allen wichtigen Infos rund um die Partie. Anschließend führen Euch Carsten Fuß und Experte Jonas Hummels durch die kompletten 90 Minuten.

Um jedoch live dabei zu sein, braucht Ihr ein DAZN-Abo, das für Neukunden zunächst einen Monat lang gratis ist und anschließend 11,99 Euro pro Monat kostet. Wenn Ihr Euch jedoch für das Jahresabo entscheidet, zahlt Ihr im Jahr nur 119,99 Euro und spart somit fast 24 Euro.

Mit einem DAZN-Abo kommt Ihr rund um die Uhr in den Genuss von Live-Sport. Neben der Serie A hat der Streamingdienst auch und die sowie die und im Programm. Zudem zeigt DAZN auch die Freitags- und Montagsspiele der sowie verschiedene nationale Pokalwettbewerbe.

Die Streams könnt Ihr am Desktop-PC über den normalen Browser abspielen. Für Smartphones und Tablets steht im iTunes Store und Google Play Store zudem ebenfalls die kostenlose DAZN-App zur Verfügung, mit der Ihr auch von unterwegs auf das komplette Angebot des Streamingdienstes zugreifen könnt.

Roma vs. Juventus im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr könnt die Serie A nicht im LIVE-STREAM bei DAZN sehen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne Stream immer auf dem Laufenden. Damit verpasst Ihr bei dem Aufeinandertreffen von der Roma und Juventus kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Indem wir Euch stets aktuelle Statistiken präsentieren, ist der LIVE-TICKER aber auch eine interessante Ergänzung zum Live-Bild. Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir auf Goal.com mit der Berichterstattung. Zudem könnt Ihr auch über die kostenlose Goal-App für iOS und Android auf den Ticker zugreifen.

Die Highlights von AS Rom vs. Juventus Turin bei DAZN

Ihr habt das Duell zwischen der AS Rom und Juventus Turin verpasst oder möchtet Euch die Begegnung nochmals in Ruhe ansehen? Bei DAZN ebenfalls kein Problem. Der Streamingdienst versorgt Euch bereits wenige Minuten nach dem Ende mit den Highlights der Partie, zudem könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten auch im Re-Live zu Gemüte führen.

Erlebe die Highlights der Serie-A-Partie zwischen Roma und Juventus auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Auch für diesen Service müsst Ihr jedoch DAZN-Abonnent sein. Solltet Ihr Fragen zum Streamingdienst haben, findet Ihr unter diesen Links die Antworten:

AS Rom vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams rund eine Stunde vor Anstoß bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

