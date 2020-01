Arsenal-Trainer Mikel Arteta schwärmt von Mesut Özil: "Er will es unbedingt"

Der Ex-Nationalspieler ist ein wichtiger Baustein in Artetas Arsenal. Vor dem Duell mit Manchester United schwärmt der Spanier vom Spielmacher.

Der neue Teammanager Mikel Arteta hat die Leistungen von Mesut Özil im Dress des erneut in höchsten Tönen gelobt. "Mesut war sehr effektiv gegen Chelsea. Ich hoffe, er kann dieses Level über drei oder vier Tage halten", sagte Arteta vor dem Spiel gegen Manchester United am Neujahrstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER).



Bei der 1:2-Niederlage gegen Chelsea am vergangenen Sonntag war Özil einer der besten Spieler auf dem Platz gewesen. "Seine physischen Werte haben sich so sehr verbessert. Und er will unbedingt, das kann ich sagen. Er zeigt es im Training. Die Struktur muss ihm helfen, damit er alles abrufen kann", sagte Arteta.



Nach 20 Spielen liegt der einstige Spitzenklub Arsenal auf einem indiskutablen zwölften Tabellenplatz. Arteta sieht Özil als Fixpunkt, um die Krise zu meistern. Zugleich nimmt er die Teamkollegen des Weltmeisters von 2014 in die Pflicht. "Er kann es nicht alleine machen, er braucht das Kollektiv und die Struktur seiner Teamkollegen um ihn herum", sagte Arteta.