FC Arsenal vs. Manchester United: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - Hier läuft die Premier League live

Eines der traditionsreichsten Duelle der Premier League steht an, wenn Arsenal heute auf Manchester United trifft. Goal erklärt, wo es im TV läuft.

Der 21. Spieltag der Premier hat einen echten Klassiker zu bieten! Rekordmeister ist beim zu Gast. Anstoß ist am heutigen Mittwoch im Emirates Stadium um 21 Uhr.

Nach einem 1:1 gegen AFC und einer unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den FC Chelsea soll es im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Mikel Arteta nun zum ersten Sieg für Arsenal kommen. Mithelfen wird dabei wohl auch wieder Mesut Özil, der bei Artetas Vorgänger Unai Emery nur selten zum Einsatz kam. Wieso das so war, lest Ihr hier!

United kann heute mit etwas mehr Rückenwind in die Partie gehen. Nach zwei Siegen in Folge steht das Team von Ole Gunnar Solskjaer derzeit auf Platz fünf, sieben Plätze vor Arsenal.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen dazu, wo Ihr heute Abend Arsenal gegen Manchester United live im TV und LIVE-STREAM schauen könnt. Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

FC Arsenal vs. Manchester United: Die Daten zum Spiel der Premier League

Duell FC Arsenal vs. Manchester United Datum Mi., 1. Januar 2020 | 21 Uhr Ort Emirates Stadium, London Zuschauer 60.260 Plätze

FC Arsenal vs. Manchester United heute live im TV sehen - geht das?

Die Übertragungsrechte der Premier League im deutschen Fernsehen haben sich in den vergangenen Jahren des Öfteren geändert. In dieser Saison besitzt der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Rechte.

Zu jeder Anstoßzeit in der englischen Liga überträgt der Bezahlsender jeweils ein Spiel. Arsenal gegen United ist heute Abend das einzige Spiel, das um 21 Uhr angestoßen wird, somit läuft die Partie live und in voller Länge bei Sky!

Start der Übertragung ist um 20.30 Uhr - eine halbe Stunde vor Anpfiff - auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch während der kompletten 90 Minuten am Mikrofon.

FC Arsenal gegen Manchester United live auf Sky:

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Start der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Zu welchen Konditionen Ihr den Bezahlsender derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

FC Arsenal vs. Manchester United: Premier League heute im LIVE-STREAM schauen

Nachdem Sky die Rechte an der heutigen Partie besitzt, darf der Sender Arsenal gegen Manchester United nicht nur im TV, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM ausstrahlen. Auf den hauseigenen Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket ist das Spiel live zu sehen.

Alle Sky-Abonnenten haben Zugriff auf das Angebot von Sky Go. Die Informationen zum Login werden hierfür bei Vertragsabschluss gegeben. Die LIVE-STREAMS auf Sky Go können auf allen mobilen Geräten abgerufen werden und gleichen dabei in Bild und Ton der TV-Übertragung. Somit könnt Ihr Euch auch hier bereits um 20.30 Uhr reinklicken und ab 21 Uhr Arsenal gegen United live anschauen.

Die andere Möglichkeit, die Begegnung live zu schauen, bietet Sky Ticket. Der zweite Streaming-Dienst von Sky ist die etwas günstigere Alternative zum TV-Abonnement. Sobald Ihr Euch hier angemeldet habt, bekommt Ihr Zugriff auf das Streaming-Angebot, ohne jedoch die TV-Sender freischalten zu müssen.

Den ersten Monat bei Sky Ticket gibt es für 9,99 Euro, anschließend werden 29,99 Euro monatlich fällig. Lest Euch unter diesem Link alle weiteren Informationen zur Registrierung durch.

FC Arsenal vs. Manchester United: Verfolgt die Premier League im LIVE-TICKER von Goal

Ihr wollt kein Geld ausgeben, um Arsenal gegen United heute live verfolgen zu können? Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von Goal genau richtig aufgehoben. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen aus London ausführlich geschildert.

Ihr verpasst somit keine Aktion von Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Özil, Marcus Rashford und Co.! Klickt Euch über diesen Link direkt zum TICKER!

FC Arsenal vs. Manchester United: Die Aufstellungen

Wird Mesut Özil auch im dritten Spiel unter Mikel Arteta in der Startelf stehen? Die Antwort darauf gibt's hier, sobald die offiziellen Aufstellungen bekanntgegeben wurden.

Schaut dafür später noch einmal vorbei!

Arsenal vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick