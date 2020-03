Trainer Mikel Arteta vom englischen Erstligisten ist positiv auf die vom Coronavirus hervorgerufene Lungenkrankheit Covid-19 getestet worden. Das teilten die Gunners am Donnerstagabend offiziell mit.

Die Mannschaft, Artetas Stab und alle, die sonst direkten Kontakt zu Arteta hatten, seien in Quarantäne, heißt es in dem Statement der Londoner weiter.

Die Nachricht von Artetas Erkrankung folgt nur wenige Minuten, nachdem die Premier League offiziell verkündet hatte, den Spieltag am kommenden Wochenende ganz normal austragen zu wollen.

Arsenal sollte am Samstag eigentlich beim Tabellen-15. antreten. Zumindest diese Partie wird nun nicht stattfinden können.

Following the latest update from Government issued this afternoon, all Premier League matches will go ahead as scheduled this weekend



