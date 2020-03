Olympiakos-Besitzer Evangelos Marinakis ist mit dem Coronavirus infiziert, Team im Krankenhaus

Olympiakos-Besitzer Evangelos Marinakis hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, weshalb sich die komplette Mannschaft aktuell ebenfalls testen lässt.

Evangelos Marinakis, Besitzer von Piräus und Nottingham Forest, hat in einem Statement auf Social Media bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Die Mannschaft des griechischen Rekordmeisters begab sich daraufhin ins Krankenhaus, um sich testen zu lassen. Ein offizielles Statement wird noch erwartet.

"Das jüngste Virus hat mich 'besucht' und ich sehe es als meine Pflicht an, die Öffentlichkeit darüber zu informieren", schrieb Marinakis. "Es geht mir gut, nachdem ich mich an all die notwendigen Maßnahmen und Anweisungen der Ärzte halte. Ich rate den Bürgern dringend, genau das Gleiche zu tun."

Olympiakos trifft im Achtelfinalhinspiel der UEFA am Donnerstag auf die , wobei jenes Spiel nach einem Beschluss der griechischen Regierung ohnehin unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen worden wäre.