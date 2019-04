Wer zeigt / überträgt Arsenal vs. Napoli live im TV und im LIVE-STREAM? DAZN oder RTL?

Im Viertelfinale der Europa League stehen sich Arsenal und Napoli gegenüber. Goal verrät, wo das Hinspiel live in TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Es ist der Kracher im Viertelfinale der UEFA : Der trifft auf die und will im Hinspiel am Donnerstag um 21 Uhr einen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Das Rückspiel findet dann eine Woche später statt.

Nach der Enttäuschung, sich in der vergangenen Saison nicht für die qualifiziert zu haben, spielt der FC Arsenal eine ordentliche Euro-League-Runde. Das Team von Trainer Unai Emery marschierte ohne Niederlage durch die Gruppenphase. In der Zwischenrunde und im Achtelfinale hatte man etwas zu kämpfen, weil man sich in den beiden Auswärtsspielen (beides Hinspiele) nicht mit Ruhm bekleckerte. Gegen BATE Borissov (0:1 im Hinspiel) machten Özil und Co. mit einem 3:0 im Rückspiel den Achtelfinaleinzug klar, ehe nach einem 1:3 in Rennes ein weiteres 3:0 das Viertelfinale sicherte. Nun darf man zunächst vor den heimischen Fans ran und will dort natürlich eine bessere Ausgangssituation erzielen.

Auf der Gegenseite ist die SSC Neapel ein Team, das über die Champions League in den Wettbewerb kam. Als Dritter der Hammergruppe mit PSG und Liverpool erwischte das Team von Carlo Ancelotti mit Red Bull Salzburg einen unangenehmen Gegner in der Runde der letzten 16. Nach einem 3:0-Hinspielerfolg in Neapel musste man beim 1:3 in Salzburg nur kurz zittern, zog aber dann doch souverän in die nächste Runde ein. In der Zwischenrunde war der (3:1, 2:0) kein Hindernis für den Serie-A-Klub, der in der Liga auf Platz zwei weilt.

FC Arsenal vs. Napoli: Goal liefert alles Wissenswerte rund um die Übertragung des Viertelfinales der UEFA Europa League. Hier erfahrt Ihr, wo das Hinspiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Arsenal vs. Napoli? Die Europa League auf einen Blick

Spiel FC Arsenal - Napoli Datum Donnerstag, 11. April 2019 | 21 Uhr Ort Emirates Stadium, London ( ) Kapazität 60.260 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

Wer zeigt / überträgt Arsenal vs. Napoli heute live im TV?

Die Europa League läuft schon seit einiger Zeit in einer gewissen Regelmäßigkeit live im deutschen Fernsehen. Ob die Begegnung Arsenal vs. Napoli heute in voller Länge im TV gezeigt / übertragen wird, erfahrt Ihr in den kommenden Zeilen.

Zeigt / überträgt das Free-TV Arsenal vs. Napoli heute live?

RTL ist der deutsche Sender, der seit der Saison 2018/19 immer ein Spiel live im Free-TV zeigt / überträgt. Da noch ein deutscher Klub im Rennen ist ( tritt bei Lissabon an), wird dieses auch live und in voller Länge übertragen.

Das bedeutet leider, dass es schlechte Nachrichten für alle Fans der Gunners und der Partenopei gibt: Denn Arsenal vs. Napoli wird damit heute nicht live bei RTL gezeigt.

Ursprünglich war immer RTL Nitro für die Übertragung einer ausgewählten Partie zuständig, mittlerweile nimmt sich der Hauptsender RTL der Sache selber an und ist diesmal live vor Ort, wenn Frankfurt in Lissabon spielt. Wer aber zeigt / überträgt Arsenal vs. Napoli live?

Zeigt / überträgt Sky Arsenal vs. Napoli heute im Pay-TV?

Sky zeigt / überträgt die UEFA Europa League und damit auch die Partie Arsenal vs. Napoli nicht live im deutschen TV. In der vergangenen Saison war das noch ganz anders, aber mittlerweile hat der Sender keine Rechte mehr für die Übertragung der Spiele in der Europa League.

Seine Rechte hat der Unterföhringer Pay-TV-Sender mittlerweile nach Ismaning abgegeben, wo das Streamingportal DAZN beheimatet ist. Dieses zeigt alle Begegnungen der Euro League im LIVE-STREAM auf seiner Plattform. Das ist allerdings bei weitem noch nicht alles, was DAZN im Programm hat. Welche Begegnungen dieser Tage noch so live bei DAZN zu sehen sind, seht Ihr hier.

Kurz zusammengefasst: Die Begegnung Arsenal vs. Napoli wird heute nicht live im TV übertragen. Als echte Alternative hat sich aber der LIVE-STREAM herauskristallisiert. Alle Infos zu diesem bekommt Ihr im nächsten Absatz.

Wer zeigt / überträgt Arsenal vs. Napoli heute im LIVE-STREAM? Die Europa League online sehen

Es gibt also keine TV-Übertragung zu Arsenal vs. Napoli! Daher müsst Ihr am Donnerstagabend den LIVE-STREAM von DAZN anmachen, um die Begegnung live und in voller Länge zu sehen.

DAZN zeigt / überträgt Arsenal vs. Napoli im LIVE-STREAM

Wie im obigen Abschnitt bereits beschrieben wird, hat sich der Ismaninger Streamingdienst zur aktuellen Spielzeit das Recht gesichert, alle Begegnungen der Europa League in live zeigen / übertragen zu dürfen.

Das bedeutet, dass auch die vollen 90 Minuten von Arsenal vs. Napoli heute Abend auf der Plattform des Dienstes zu sehen sind.

Einschalten könnt Ihr bereits um 20.45 Uhr, wenn sich Lukas Schönmüller und Benny Lauth aus London melden, um die Begegnung für Euch auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Nach kurzen und knackigen Vorberichten zu Aufstellungen und der Ausgangslage bringen Euch die beiden auch während der Begegnung interessante Facts und Stats nahe, um das Geschehen auf dem Grün zu verfeinern.

Reicht Euch die Partie in der englischen Hauptstadt nicht, könnt Ihr alle vier Viertelfinalspiele auch in der Goal-Zone (Konferenzschaltung) anschauen.

The latest on our squad ahead of @sscnapoli



#UEL — Arsenal FC (@Arsenal) 10. April 2019

Zeigt / überträgt Sky Go Arsenal vs. Napoli im LIVE-STREAM?

Ihr vermutet es bereits und liegt damit richtig: Die Begegnung Arsenal vs. Napoli findet bei Sky auch im Netz keinen Platz, da die Rechte schlichtweg nicht vorlegen. Deswegen wird das Spiel der Europa League heute nicht live im Stream von Sky Go oder Sky Ticket zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt Arsenal vs. Napoli? Hier den Gratismonat von DAZN sichern

Wir wissen nun also, dass der LIVE-STREAM von DAZN zu Arsenal vs. Napoli die einzige Möglichkeit ist, die Begegnung live mitzuerleben. Das geht sogar, ohne dass Ihr finanzielle Mittel aufwenden bzw. etwas bezahlen müsst.

Denn der Streamingdienst DAZN offeriert jedem, der sich neu bei der Plattform anmeldet, einen Gratismonat. Mit diesem kann man 30 Tage lang kostenlos schauen, ob einem der Service zusagt. Sichert Ihr Euch diesen am Donnerstag vor 21 Uhr, läuft das besagte Spiel der Gunners gegen die Partenopei für Euch ohne finanziellen Aufwand.

Was müsst Ihr tun, um die Begegnung live zu erleben? Die einzige Voraussetzung, um bei DAZN einen LIVE-STREAM bedienen zu können, ist ein Abonnement, das Ihr zuvor aber abschließen müsst.

Nach den Gratistagen kostet Euch das Abo nur 9,99 Euro monatlich. Habt Ihr irgendwann keine Lust mehr auf den Service, könnt Ihr Euer Konto problemlos kündigen.

Wer zeigt / überträgt Arsenal vs. Napoli? LIVE-STREAMING bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN ist mittlerweile die Nummer eins Deutschlands in Sachen Übertragung der UEFA Europa League. Der Kanal zeigt pro Jahr bis zu 8.000 Sportereignisse live. Neben Live-Events gibt es auch die Zusammenfassungen aller Spiele plus die Begegnungen im Re-Live.

Arsenal vs. Napoli im LIVE-STREAM von DAZN: Wie funktioniert das?

Um Arsenal vs. Napoli heute live mitzuerleben müsst Ihr nach dem Registrieren bei DAZN nichts weiter tun, als die zugehörige App auf einem digitalen Endgerät zu öffnen. (PC, Android- und Apple-Geräte oder Smart-TV)

Der Download der App klappt im Google Play - und dem App-Store. Per Amazon-Fire-TV-Stick oder der Playstation 4 kann diese Euer Wohnzimmer ebenfalls zur DAZN-Welt verwandeln. Dann könnt Ihr so richtig entspannen und die Europa League live und in voller Länge genießen.

Übrigens ist dieser Wettbewerb nicht alles, was DAZN zeigt / überträgt. Die UEFA Champions League, die Premier League, die , und sind ebenfalls essenzieller Bestandteil des Sender. Zudem gibt es die -Highlights und viele weitere Sportarten (Tennis, Handball, die NBA. die NFL, Darts, uvm.) zu begutachten.

Die Line-Ups der Gunners und der Partenopei gibt es zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr an genau dieser Stelle.

Arsenal vs. Napoli: Der Direktvergleich

FC ARSENAL (wettbewerbsübergreifend 2 Duelle) SSC NEAPEL 1 Siege 1 0 Unentschieden 0 1 Niederlagen 1 2 Torverhältnis 2

Arsenal vs. Napoli: Das letzte Duell beider Teams

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FC Arsenal und Napoli gab es im Dezember 2013. Seinerzeit spielte man in der Gruppenphase der Champions League gegeneinander. Gruppengegner damals unter anderem auch: .

Im ersten Duell gingen die Gunners als Sieger vom Platz, als man in London mit 2:0 gewann (Oktober 2013). Das zweite Treffen bei den Partenopei entschied dann der Serie-A-Klub für sich.

Aufstellungen Napoli vs. Arsenal (2:0), Champions-League-Gruppenphase 2013/14:

SSC Neapel: Rafael - Albiol - Armero - Fernandez - Maggio - Behrami - Dzemaili - Callejon - Higuain - Mertens - Pandev

FC Arsenal: Szczesny - Gibbs - Jenkinson - Koscielny - Mertesacker - Arteta - Cazorla - Flamini - Özil - Rosicky - Giroud

Tore: 1:0 Higuain (73.), 2:0 Callejon (90.)

