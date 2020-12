Ex-Arsenal Spieler Emmanuel Frimpong stichelt: "Verkauft Granit Xhaka und verpflichtet mich umsonst!"

Der frühere Arsenal-Profi Emmanuel Frimpong hat nach der 0:1-Niederlage der Gunners gegen Burnley gegen Mittelfeldspieler Granit Xhaka und die Mannschaft von Cheftrainer Mikel Arteta gestichelt.

"Verkauft Xhaka und verpflichtet mich umsonst", schrieb der 28-Jährige, der aus der Jugend der Londoner stammt, 13 Jahre für den Klub auflief und mittleweile seine Karriere aufgrund von anhaltenden Knieproblemen beendet hat, auf Twitter.

Xhaka flog gegen Burnley in der 58. Minute vom Platz, nachdem er Gegenspieler Ashley Westwood an die Gurgel gegangen war.

Sell xhaka and get me on a free