Arsenal: Aus für Trainer Unai Emery angeblich nur eine Frage der Zeit

Arsenal-Coach Unai Emery steht angeblich vor dem Aus. Wie The Athletic berichtete, ist die Entlassung des Spaniers bei den Gunners nur noch eine Frage der Zeit.

Der Klub hätte dem Bericht zufolge mitteilen können, dass man mit Emery die laufende Premier-League-Saison beenden würde, dies ist aber nicht der Fall gewesen.

Recording 1st episode of a new weekly @TheAthleticUK podcast at 2pm, released Tues 7am. This one will focus on Tottenham #THFC, Man Utd #MUFC, Arsenal + more. #AFC squad given Sun/Mon off, Emery in charge Thurs as things stand. Send Qs to @adeymoorhead & we’ll answer a selection