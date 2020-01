Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung der 2. Liga

In der 2. Liga empfängt Arminia Bielefeld den abstiegsgefährdeten VfL Bochum. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Englische Woche in der 2. ! Zum Start empfängt Arminia Bielefeld heute den auf der Bielefelder Alm. Anstoß der Begegnung ist um 18.30 Uhr.

Tabellenführer Bielefeld möchte mit dem ersten Sieg im neuen Jahr den Grundstein für den Aufstieg in die Bundesliga legen. Mit 34 Zählern steht die Arminia aktuell drei Punkte vor dem und dem .

Für Bochum geht es auf der anderen Seite darum, den Abstieg aus der 2. Liga zu verhindern. Nur ein Punkt trennt die Gäste derzeit vom Relegationsplatz, daher müssen in der Rückrunde nun dringend Siege eingefahren werden.

Goal liefert Euch in diesem Artikel alles Wissenswerte zur Übertragung der Partie Bielefeld gegen Bochum live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem verraten wir Euch, wo Ihr die Highlights des Duells sehen könnt.

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum: Das Duell in der 2. Liga in der Übersicht

Duell Arminia Bielefeld - VfL Bochum Datum Dienstag, 28. Januar 2019 | 18.30 Uhr Ort Alm-Stadion, Bielefeld Zuschauer 26.515 Plätze

Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum heute live im TV schauen: So geht's!

Die ist seit einigen Jahren komplett in den Händen des Pay-TV. Inzwischen laufen alle Partien des deutschen Unterhauses live und exklusiv bei Sky. Somit ist der Bezahlsender Eure Anlaufstelle am Dienstag, wenn Ihr Bielefeld gegen Bochum live sehen möchtet.

Sky zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live im TV

Sky startet heute ab 18 Uhr mit den Vorberichten zur 2. Bundesliga, ehe wenige Minuten vor dem Anstoß Kommentator Jürgen Schmitz übernehmen wird. Den Anfang im neuen Jahr machen zunächst Bielefeld und Bochum, ehe um 20.30 Uhr die drei weiteren Duelle des Abends angestoßen werden.

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung : Dienstag, 28. Januar, 18 Uhr

: Dienstag, 28. Januar, 18 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Übertragung des Einzelspiels : Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD) Kommentator : Jürgen Schmitz

Kostenlos könnt Ihr Sky allerdings nicht empfangen. Stattdessen braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender, das Ihr in verschiedenen Paketen und zu unterschiedlichen Preisen buchen könnt. Um die 2. Bundesliga und somit auch Bielefeld vs. Bochum live sehen zu können, braucht Ihr das Sport-Paket.

Alle Infos zu einem Sky-Abo entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite des Senders.

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Da die 2. Bundesliga im TV exklusiv bei Sky übertragen wird, ist der Pay-TV-Sender auch die einzige Lösung, um Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum im LIVE-STREAM zu verfolgen. Sky bietet Euch jedoch verschiedene Möglichkeiten, um das LIVE-Angebot des Senders zu streamen.

Sky Go zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum im LIVE-STREAM

Wer bereits Sky-Kunde ist und ein Abo abgeschlossen hat, erhält damit automatisch auch einen PIN für Sky Go. Damit kann man sich online einloggen und das Programm von Sky auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr somit im Besitz eines Sky-Abos sein. Zudem braucht Ihr neben dem Login-PIN auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen könnt:

Sky Ticket zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM

Wer ein langfristiges Abonnement umgehen, aber spontan in den Genuss von Live-Sport kommen möchte, für den ist Sky Ticket die Lösung, um kurzfristig das Programm von Sky zu streamen. Somit könnt Ihr über den Service auch Bielefeld gegen Bochum am Dienstag (18.30 Uhr) im LIVE-STREAM anschauen.

Der Unterschied zu Sky Go besteht darin, dass Ihr keinen PIN erhaltet, sondern eine separate Zahlung liefern müsst. Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Bielefeld gegen Bochum heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch deshalb vorher nochmals rein!

Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum: Die Highlights der 2. Liga bei DAZN erleben

Die einfachste Möglichkeit, um sich die Highlights des Aufeinandertreffens zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum anzuschauen, ist wohl DAZN . Der Streamingdienst hat bereits 40 Minuten nach dem Ende der Begegnung - heute wird es daher gegen 21 Uhr soweit sein - die Zusammenfassungen aller Spiele der 2. Liga auf seiner Plattform.

Das ist aber nicht alles: Auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die Begegnungen in der und gehören zum Angebot des Streamingdienstes. Zudem haben die , oder die bei DAZN ebenfalls ein Zuhause gefunden.

Das Beste ist allerdings, dass der erste Monat sogar kostenlos und Ihr das komplette Programm zunächst 30 Tage nach Belieben testen könnt. Hat Euch DAZN in dieser Zeit überzeugen können, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro monatlich. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt am Dienstag - aus welchen Gründen auch immer - bereits andere Pläne oder kein TV-Gerät zur Hand, möchtet aber dennoch auf dem Laufenden bleiben, wenn sich am Abend Arminia Bielefeld und der VfL Bochum in der 2. Liga messen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal erhaltet Ihr ausführliche Beschreibungen aller wichtigen Szenen.

Zudem liefern wir Euch neben schnellen Aktualisierungen auch interessante Statistiken, sodass der LIVE-TICKER auch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann. Zudem ist das komplette LIVE-Angebot von Goal für Euch komplett kostenlos. Klickt Euch deshalb unter diesem Link unbedingt rein!