Arminia Bielefeld gegen 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights - die Übertragung der Bundesliga am Samstag

Arminia Bielefeld hat am Samstag den zu Gast. Die Partie aus der wird heute um 15.30 Uhr in der Schüco-Arena angepfiffen.

Der Aufsteiger Arminia Bielefeld hat sich am vergangenen Spieltag gut verkauft und ein 1:1-Unentschieden gegen rausgeholt. Die Kölner mussten sich indes knapp mit 2:3 der TSG geschlagen geben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Arminia Bielefeld gegen 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Für die diesjährige Buli-Saison haben der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte erhalten. Das Match zwischen Bielefeld und Köln darf heute Sky live und exklusiv zeigen!

Zugegeben: So dicht gedrängt wird es nicht aussehen, aber was freuen wir uns schon am Samstag wieder diese Emotionen bei uns im Stadion zu sehen 😍#DSCKOE #immerdabei pic.twitter.com/e1gkAtxhM3