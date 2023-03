Heute um 20.45 Uhr findet in der EM-Qualifikation das Spiel Armenien vs. Türkei statt. GOAL hat alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM und TV.

Am Samstag gehen die letzten Partien des ersten Spieltags in der EM-Qualifikation über die Bühne. Im Zuge dessen steigt in der Gruppe D um 18.00 Uhr das Aufeinandertreffen Armenien vs. Türkei. Damit treten der 95. und der 44. im FIFA-Ranking gegeneinander an.

Bei Armenien feiert der frühere ukrainische Teamchef Oleksandr Petrakow sein Debüt. Die Adler fuhren im November unter dem Interimstrainer Roman Beresowski ein Unentschieden im Kosovo und eine Niederlage im Albanien ein. Die Türkei feierte hingegen zwei Heimerfolge. Denn: Die Elf von Stefan Kuntz setzte sich gegen Schottland und gegen Tschechien durch.

Heute kommt es in der Gruppe D der EM-Qualifikation zur Begegnung zwischen Armenien und der Türkei. Doch wer zeigt die Partie im LIVE-STREAM und TV? GOAL hat alle Infos dazu, zum TICKER und zu den Startformationen.

Armenien vs. Türkei: LIVE-STREAM und TV – die Übertragung der EM-Qualifikation heute – Die Eckdaten

Spiel: Armenien vs. Türkei Datum: Samstag, 25. März 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr Stadion: Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion (Jerewan)

Armenien vs. Türkei heute live im TV

DAZN hält die alleinigen Rechte an allen Begegnungen der EM-Qualifikation. Deshalb könnt Ihr das Auswärtsspiel der Türkei gegen Armenien im Fernsehen sehen. Jedoch kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Hierbei könnt Ihr etwa Unlimited Jahres- und Monatsverträge erwerben. Dafür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro und 39,99 Euro ausgeben. Außerdem könnt Ihr Euch auf der Homepage einen Überblick zu den weiteren Optionen verschaffen. Zusätzlich könnt Ihr hier etliche weiterführende Informationen finden:

Der Kauf nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher besitzt, könnt Ihr die kostenfreie Anwendung herunterladen. Zudem könnt Ihr Euer TV-Gerät mit einem PC oder Notebook verbinden. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Aber nachfolgend listet GOAL für Euch die Schlüsselinfos zur Übertragung der EM-Qualifikation in Jerewan:

Übertragungsbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielbeginn: 18.00 Uhr

Armenien vs. Türkei heute im LIVE-STREAM anschauen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, hilft Euch der LIVE-STREAM weiter. Denn: DAZN strahlt sein komplettes Angebot online aus. Hierfür eignen sich zusätzlich Smartphones und Tablets. Heute steigen insgesamt sechs Spiele der EM-Qualifikation. Hierbei eröffnet das Aufeinandertreffen Schottland vs. Zypern um 15.00 Uhr das Programm.

Danach kommt es um 18.00 Uhr zusätzlich zu den Begegnungen Belarus – Schweiz und Israel – Kosovo. Anschließend finden um 20.45 Uhr die Spiele Kroatien – Wales und Andorra – Rumänien statt. Außerdem überträgt der Streaming-Anbieter das Testspiel Georgien – Mongolei um 15.00 Uhr live. Überdies könnt Ihr ab der Nacht auf Sonntag eine Aufzeichnung des Länderspiels Deutschland – Peru sehen.

Armenien vs. Türkei heute live im TICKER

Ferner könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zur Begegnung Armenien vs. Türkei auf dem Laufenden bleiben. Denn: Wir informieren Euch sämtlichen relevanten Ereignissen im Aufeinandertreffen zwischen den Adlern und den Mond-Sternen. Überdies erhaltet Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Armenien vs. Türkei: LIVE-STREAM und TV – die Übertragung der EM-Qualifikation heute

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Armenien vs. Türkei: Die Aufstellungen zur EM-Qualifikation

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.