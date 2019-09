Armenien empfängt heute Abend (Donnerstag, 5. September) mit den Favoriten in Gruppe J der EM-Qualifikation. Der Gastgeber könnte sich mit einem Punktgewinn jedoch berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde machen. Anpfiff im armenischen Erewan ist um 18 Uhr.

Italien hat sich nach vier Spielen und der maximalen Punkteausbeute von zwölf Zählern bereits an der Tabellenspitze abgesetzt. Armenien rangiert mit sechs Punkten immerhin auf Platz drei, sogar vor , das am vergangenen Spieltag mit 3:2 geschlagen wurde.

Ein besonderes Spiel könnte es für Armeniens Superstar Henrikh Mkhitaryan werden. Der Mittelfeldmann wechselte am Deadline Day in die italienische Hauptstadt zu AS Rom und trifft heute möglicherweise auf viele zukünftige Mit- und Gegenspieler.

Die Länderspielpause hat einige interessante Partien zu bieten - Armenien gegen Italien könnt Ihr sogar live verfolgen! Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM. Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen.

Sowohl die armenische als auch die italienische Nationalmannschaft haben in eine große Fan-Base. Im TV wird das Duell der beiden Mannschaften dennoch nicht übertragen.

Armenien gegen Italien läuft in Deutschland weder in Free-TV noch im Pay-TV. Lediglich die Quali-Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen hierzulande live im TV.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Armenien gegen Italien dennoch live verfolgen zu können. Das Spiel wird nämlich als LIVE-STREAM im Internet übertragen. Wo Ihr den Stream abrufen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich den Großteil der Übertragungsrechte der EM-Qualifikation gesichert. Hier laufen alle Partien live, die nicht mit deutscher Beteiligung stattfinden. Armenien gegen Italien wird also live auf DAZN übertragen.

Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Das bekommt Ihr für 11,99 Euro monatlich oder in der einjährigen Dauerkarte für 119,99 Euro.

Sobald Ihr angemeldet seid, könnt Ihr auf das komplette Programm von DAZN über sämtliche mobile Geräte zugreifen. Die App dazu steht kostenlos im Google Play Store und App Store bereit. Ihr könnt die LIVE-STREAMS sogar an Eurem Smart-TV schauen oder mithilfe der Playstation auf herkömmlichen TV-Geräten.

Wenn Ihr die Live-Übertragung des Spiels verpasst habt, könnt Ihr nach Schlusspfiff die besten Szenen zwischen Armenien und Italien nochmals auf DAZN abrufen. Beim Streaming-Portal steht Euch der Highlight-Clip dann jederzeit zum Anschauen bereit.

Es gibt auch eine kostenlose Möglichkeit, Armenien gegen Italien live zu verfolgen. Goal schreibt Euch nämlich einen TICKER mit allen wichtigen Informationen aus Erewan.

Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Vorlage, keinen Wechsel und keine Karte. Klickt Euch über diesen Link direkt zum TICKER.

