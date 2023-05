"Ich könnte ihn mir gut vorstellen": Arjen Robben beim FC Bayern als Nachfolger von Hasan Salihamidzic im Gespräch

Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht bei den Bayern heftig in der Kritik. Wäre Arjen Robben ein möglicher Nachfolgekandidat?

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht nach der schwachen und wohl titellosen Saison 2022/23 des deutschen Rekordmeisters heftig in der Kritik. Ex-Spieler Dietmar Hamann bringt nun Arjen Robben als möglichen Nachfolger ins Spiel.

WAS WURDE GESAGT? "Ich könnte mir Robben gut als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand bei Bayern vorstellen", sagt Hamann der Abendzeitung. "Vielleicht als Sportdirektor oder Teammanager." Falls Salihamidzic seinen Posten räumen müsse, wäre es laut Hamann "gut, wenn einer folgt, der den Verein sehr gut kennt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Robben weilte neben einigen anderen ehemaligen Bayern-Stars vergangenes Wochenende bei der 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig in der Allianz Arena und genießt nach wie vor große Sympathien in der Bayern-Familie.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem letzten Saisonspiel am Samstag wird am 30. Mai in der Aufsichtsratssitzung der Bayern wohl über die Zukunft von Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn entschieden. Dass beide weitermachen dürfen, gilt als unwahrscheinlich.

Als möglicher Nachfolger von Kahn gilt derweil der scheidende Finanzboss Jan-Christian Dreesen, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft und der die Bayern auch in Richtung DFL verlassen könnte.