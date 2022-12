Argentinien bei der WM 2022: Ist Paulo Dybala nicht dabei?

Argentinien steht im Viertelfinale der WM und hat alle Chancen auf den große Wurf. Doch ein Name spielt bisher keine Rolle: Paulo Dybala.

Bei Argentinien dreht sich seit Jahren alles um Lionel Messi. Die große Frage um die Weltmeisterschaft in Katar: Schafft Messi nach dem Gewinn der Copa América im Jahr 2021 noch den ganz großen Wurf mit der argentinischen Nationalmannschaft? Mit großer Spannung erwarteten die Fans der Verkündung des Kaders von Lionel Scaloni und speziell die Offensive ließ wenig Wünsche der Fans übrig. Und auch Paulo Dybala ist dabei.

GOAL erklärt, warum der Offensivstar des AS Rom noch keine Rolle bei der argentinischen Nationalmannschaft spielt.

WM 2022: Ist Paulo Dybala nicht dabei?

Paulo Dybala ist in der Offensive von Argentinien zusammen mit Messi, Lautaro Martínez, Angel Correa, Joaquin Correa, Julián Álvarez, Alejandro Gomez und Ángel di María nominiert worden. Nationaltrainer Scaloni bangte dabei lange um den Starstürmer der Roma, weil dieser sich kurz vor der Endrunde noch verletzt hatte.

Am 9. Oktober spielte AS Rom gegen US Lecce und Dybala traf per Elfmeter zum 2:1. Mit einer Verletzung am hinteren Oberschenkel musste Dybala aber direkt nach dem Strafstoß ausgewechselt werden. Wenige Tage später gab es die bittere Gewissheit: Mit einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel musste der 29-Jährige die ersten Spiele der WM absagen.

Dybala wurde dennoch von Scaloni für die Endrunde in Katar nominiert. Bisher sammelte der Stürmer noch keine Einsatzminuten, nimmt aber wieder am Mannschaftstraining der Albiceleste teil. Wann und ob Dybala noch während der WM auf dem Platz stehen kann, gilt als unklar.

Zumal der langjährige Angreifer von Juventus naturgemäß die Rolle des offensiven Freigeistes einnimmt, die eigentlich Kapitän Messi bekleidet. So ist es angesichts dieser Faktoren keine Überraschung, dass Dybala einer von wenigen Spielern der Albiceleste ist, die in Katar noch nicht zum Einsatz kamen.

WM 2022: Der Kader von Argentinien

Das ist der Kader der argentinischen Nationalmannschaft, Nationaltrainer Lionel Scaloni durfte in diesem Jahr erstmals 26 Spieler mit zur WM nehmen.