Argentiniens WM-Stars sind zurück in der Heimat, doch nicht nur die Spieler selbst freuen sich über den die Trophäe.

WAS IST PASSIERT? Zum ersten Mal seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar sind stand die argentinische Nationalmannschaft wieder in Buenos Aires auf dem Spielfeld. Frenetisch würden Lionel Messi und Co. von den Fans der Albceleste empfangen. Nach dem 2:0-Sieg über Panama wurde erneut kräftig gefeiert - auch mit den Familienangehörigen.

WAS IST DER HINTERGRUND? So kamen zum Beispiel auch die Kinder und Ehefrau von Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, mit auf das Spielfeld und beteiligten sich an den Feierlichkeiten. Roccuzzo poste zudem mit weiteren Frauen und Freundinnen der Spieler für ein Selfie mit dem WM-Pokal.

Eine kleine Stichelei konnten sich die Argentinien-Stars nicht verkneifen und stimmten Schmähgesänge gegen Frankreich und Brasilien an.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem Erfolg gegen Panama trifft Argentinien im zweiten Testspiel am Dienstag den 28. März auf Curacao.