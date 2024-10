Deutschland trifft am Montag in der Nations League auf Holland. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen steigen die Spiele der vierten Runde in der Nations League A 2024/25. Dabei bekommt es Deutschland am Montag (14. Oktober) mit der Holland zu tun. Der Anpfiff der Begegnung ertönt um 20.45 Uhr.

Zudem dient die Münchner Allianz Arena als Schauplatz des Klassikers zwischen der DFB Auswahl und den Oranjes. Deutschland und Holland belegen im FIFA-Ranking vom 19. September den 13. und den siebten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Holland im Live Stream und TV anschauen könnt.

Deutschland vs. Holland, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Holland – Deutschland Wettbewerb Nations League A, 4. Spieltag, Gruppe 3 Datum Montag, 14. Oktober 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Allianz Arena (München)

ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Holland heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Deutschland vs. Holland im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Deutschland-News

Deutschland empfängt Holland drei Tage nach einem 2:1 in Bosnien. Deniz Undav avancierte mit einem Doppelpack (30., 36.) zum Mann des Spiels.

In den Nations-League-Partien von Anfang September hatte das Team von Julian Nagelsmann vier Punkte geholt.

Nach einem 5:0 gegen Ungarn hatte die DFB Auswahl am 10. September ein 2:2 in Holland erreicht.

Die Aufstellung von Deutschland:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Holland-News

Holland verzeichnete am Freitag ein 1:1 in Ungarn. Hierbei steuerte Denzel Dumfries in der 83. Minute den Ausgleich bei.

In den ersten beiden Spielen in der Nations League 2024/25 hatten die Oranjes vier Punkte mitgenommen.

Die Elf von Ronald Koeman hatte am 7. September ein 5:2 gegen Bosnien und drei Tage später das 2:2 gegen Deutschland eingefahren.

Die Aufstellung der Holland:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Deutschland gegen Holland live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 47 Siege Deutschland 17 Siege Holland 12 Unentschieden 18 Letztes Duell Holland vs. Deutschland 2:2 (Nations League, 10. September 2024)

