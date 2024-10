Deutschland gastiert am Freitag in der Nations League in Bosnien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen finden die Spiele des dritten Spieltags in der Nations League A 2024/25 statt. Dabei bekommt es Deutschland am Freitag (11. Oktober) auswärts mit Bosnien zu tun. Der Anpfiff des Länderspiels ertönt um 20.45 Uhr.

Zudem fungiert das Bilino Polje in Zenica als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen der DFB-Auswahl und den Goldenen Linien. Bosnien und Deutschland belegen im FIFA-Ranking vom 19. September den 75. und den 13. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bosnien vs. Deutschland im Live Stream und TV anschauen könnt.

Bosnien vs. Deutschland, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Bosnien vs. Deutschland Wettbewerb Nations League A, 3. Spieltag, Gruppe 3 Datum Freitag, 11. Oktober 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Bilino Polje (Zenica)

ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Bosnien heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Bosnien vs. Deutschland im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Bosnien-News

Bosnien hatte seinen bislang letzten Sieg vor einem Jahr mit einem 2:0 in Liechtenstein gefeiert.

Anschließend hatten die Goldenen Lilien sieben Niederlagen am Stück hinnehmen müssen.

Unter dem im April verpflichteten Sergej Barbarez hatten sie zunächst ein 0:3 in England, ein 0:1 in Italien und dann ein 2:5 in den Niederlanden erlebt.

Am zweiten Nations-League-Spieltag riss diese Serie am 10. September mit einer Nullnummer in Ungarn.

Die Aufstellung von Bosnien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Imago / Aflosport

Deutschland-News

Deutschland startete hingegen am 7. September mit einem 5:0 gegen die Magyaren in die Nations League.

Drei Tage später erreichte die Elf von Julian Nagelsmann bei Oranje ein 2:2.

Deniz Undav (37.) und Joshua Kimmich (45.) hatten für eine 2:1-Pausenführung gesorgt.

Die Aufstellung von Deutschland:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Bosnien gegen Deutschland live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege Bosnien 0 Siege Deutschland 1 Unentschieden 1 Letztes Duell Deutschland vs. Bosnien 3:1 (Internationales Testspiel, 3. Juni 2010)

Bosnien vs. Deutschland heute live anschauen: Nützliche Links