Die Bayern müssen heute in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln ran. Als Spielstätte dient das Rhein-Energie-Stadion in Köln. Schiedsrichter Welz Tobias wird das Topspiel des heutigen Mittwochs, 29. Oktober, um 20.45 Uhr anpfeifen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen FC Bayern München im DFB Pokal heute live im Free TV und Stream?

Eines der acht Spiele am heutigen Mittwoch wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von der ARD übertragen - und das ist das Duell zwischen den Bayern und Köln. Ab 20.15 Uhr könnt Ihr die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter und Experte Bastian Schweinsteiger verfolgen. Tom Bartels wird später die Partie kommentieren. Zusätzlich zur Übertragung im Fernsehen könnt Ihr in der Mediathek auch den Livestream des Spiels sehen.

Doch auch mit einem Sky-Abo verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Das Einzelspiel läuft ab 20.40 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD, Wolff Fuss ist als Kommentator im Einsatz. Zusätzlich gibt es ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 auch eine Konferenz mit allen Spielen des Tages.

Die kostenpflichtigen Livestreams der jeweiligen Sendungen findet Ihr in der App SkyGo und bei WOW.

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Bayern München

1. FC Köln vs. Bayern München: Aufstellungen

News über 1. FC Köln

Aufpassen müssen die Münchner heute auf die Kölner Nachwuchshoffnung Said El Mala. Das weiß auch Bayern-Trainer Vincent Kompany. "Er hat die erste Beschleunigung - und dann nochmal eine zweite. Das überrascht viele Verteidiger. Und er kann aus dieser Hochgeschwindigkeit immer zum Schießen kommen", erklärt Kompany die Stärken des Angreifers.

Doch nicht nur El Mala, sondern die gesamte Kölner Mannschaft hat sich schnell an das Tempo der Bundesliga gewöhnt. Starke elf Punkte aus acht Spielen holte die Mannschaft von Lukas Kwasniok bis jetzt.

In der ersten Pokalrunde hatten die Domstädter aber noch große Probleme. Gegen Drittligist Jahn Regensburg (2:1) drehte man die Partie durch Tore von Martel (90.+7) und Johanesson (90.+8) erst ganz spät.

News über Bayern München

Bei den Bayern wird nicht Manuel Neuer, sondern Jonas Urbig im Tor stehen. Neuer sah im Achtelfinale der vergangenen Saison gegen Leverkusen die rote Karte und bekam daraufhin ein Sperre von zwei Pokalspielen. Urbig wird daher also gegen seinen Ex-Klub das Tor hüten. Der 22-Jährige durchlief alle Juniorenmannschaften des Effzeh, ehe er vergangen Winter nach München wechselte.

Aber auch ohne Manuel Neuer geht der Rekordmeister natürlich als haushoher Favorit in die Begegnung. Noch dazu kommt, dass sich das Team von Vincent Kompany in unglaublicher Form befindet. Alle 13 Pflichtspiele der Saison konnten bis jetzt gewonnen werden.

Angsteinflößend ist vor allem die Offensive der Münchner, insbesondere in Person von Harry Kane. In den 13 Spielen seines Klubs erzielte der Engländer unglaubliche 20 Tore und bereitete drei weitere vor. Am Wochenende gegen Gladbach blieb der Starstürmer jedoch ohne Torbeteiligung.

1. FC Köln vs. Bayern München: Die Tabellen

