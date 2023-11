BVB: Antonios Papadopoulos will Borussia Dortmund wohl im Januar verlassen

Die Aussicht auf Einsätze bei der ersten Mannschaft ist gering. Daher sucht Antonios Papadopoulos wohl eine neue Herausforderung.

WAS IST PASSIERT? Innenverteidiger Antonios Papadopoulos will Borussia Dortmund wohl im Januar verlassen. Das berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach soll Papadopulos auf einen Abschied vom BVB noch im Winter drängen. Sein Vertrag in Dortmund läuft im kommenden Sommer dann ohnehin aus.

Welche Vereine für Papadopoulos infrage kommen würden, wird in dem Bericht nicht näher erläutert. Allerdings sollen im vergangenen Sommer Klubs aus Griechenland an dem 24-Jährigen interessiert gewesen sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Papadopoulos war 2021 vom Halleschen FC zur zweiten Mannschaft des BVB gewechselt. Dort kam er in der laufenden Saison bisher siebenmal in der 3. Liga zum Einsatz, bei der ersten Mannschaft von Trainer Edin Terzic stand er in dieser Spielzeit bis dato lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Schott Mainz im Kader. Hinter Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck ist er nur Innenverteidiger Nummer vier beim BVB.

Insgesamt lief Papadopoulos bislang sechsmal für Dortmunds erste Mannschaft auf. Der jüngste Einsatz liegt allerdings schon über ein Jahr zurück und datiert vom 11. November 2022, als Papadopoulos bei einem 2:4 in Mönchengladbach für Hummels eingewechselt wurde.