BVB: Offenbar Abschiedsgedanken bei Verteidiger Antonios Papadopoulos

Borussia Dortmund beschäftigt sich mit einem neuen Innenverteidiger, was einen Defensiv-Akteurs des BVB wohl ins Grübeln bringt.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund droht der Abgang eines weiteren Defensivspielers. Wie Sky berichtet, denkt Innenverteidiger Antonios Papadopoulos über einen Abschied aus Dortmund nach.

WAS IST DER HINTERGRUND?Demnach sieht der 23-Jährige bei den Schwarz-Gelben keine Perspektive auf regelmäßige Einsätze bei den Profis. Sollte der BVB mit seinen Bemühungen um einen neuen Innenverteidiger erfolgreich sein, wäre Papadopoulos hinter dem potenziellen Neuzugang, Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck nur noch die fünfte Wahl. In Dortmund kam der Deutsch-Grieche hauptsächlich in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz.

WIE GEHT ES WEITER? Interesse soll es laut Sky von den griechischen Top-Klubs Panathinaikos und Olympiakos sowie aus den Niederlanden, Deutschland und England geben. Im Juni berichtete der kicker, dass der VfB Stuttgart ein Auge auf Papadopoulos geworfen habe, ein Wechsel konkretisierte sich allerdings nicht.

Der Vertrag des 23-Jährigen beim BVB ist noch bis Sommer 2024 datiert. Für Dortmund wäre das laufende Transferfenster somit eine der letzten Chancen auf eine Ablösesumme.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Nächstes Spiel Bundesliga BOC BVB Info

Imago Images