Nach Griezmann-Wechsel zum FC Barcelona: Geldregen für Ex-Klub Real Sociedad

Gute Nachrichten für den spanischen Erstligisten : Der Klub aus San Sebastian kassiert am Transfer von Antoine Griezmann kräftig mit. 24 Millionen Euro der vom an gezahlten Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro wandern auf das Konto der Basken.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Grund dafür ist eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung, die Real Sociedad bei Griezmanns Wechsel in die Hauptstadt mit den Colchoneros ausgehandelt hatte.

✌️ Life is all about second chances. pic.twitter.com/5ArFiaP2ht