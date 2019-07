Antoine Griezmann bekommt beim FC Barcelona die Nummer 17

Neuer Klub, neue Nummer. Wie der FC Barcelona am Sonntag offiziell verkündete, läuft Antoine Griezmann künftig mit der Rückennummer 17 auf.

Bei seinem Ex-Klub lief Griezmann in den vergangenen Jahren mit der "7" auf, diese ist bei Barca allerdings an Philippe Coutinho vergeben. Die "17" trug der 28-Jährige zuletzt 2012 bei der französischen U21-Nationalmannschaft.

Antoine Griezmann beerbt beim FC Barcelona Jeison Murillo

In der vergangenen Saison lief Jeison Murillo bei den Katalanen mit der "17" auf. Zuvor war die Rückennummer unter anderem an Paco Alcacer, Munir El Haddadi, Alex Song, Pedro, Giovanni dos Santos und Mark van Bommel vergeben.

Nach langen Spekulationen und Gerüchten unterschrieb Griezmann in der vergangenen Woche einen Vertrag in Barcelona, nachdem er zuvor fünf Jahre für Atletico aufgelaufen war. Die Katalanen haben die Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro aktiviert, die im Vertrag des Offensivspielers verankert war.