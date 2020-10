Vor dem Clasico: Ex-Real-Star Guti stichelt gegen Barcelonas Stürmer Antoine Griezmann

14 Jahre lang spielte Guti für die Königlichen. Kein Wunder, dass er gerne gegen den Erzrivalen aus Katalonien stichelt.

Der ehemalige spanische Nationalspieler Guti hat vor dem Clasico zwischen seinem langjährigen Klub und dem am Samstag (16 Uhr imund auf) gegen Barca-Stürmer Antoine Griezmann gestichelt. Der Franzose kommt seit seinem kontroversen 120-Millionen-Euro-Trasfer zu den Blaugrana 2019 nicht richtig in Fahrt. Ein Umstand, der Guti offenbar sehr gefällt.

Während einer Veranstaltung der -Botschafter wurde Guti gefragt, welche Spieler er für Real und Barca gerne verpflichten würde. Gemäß Marca antwortete er mit einem Lachen: "Für Real Madrid wären das Neymar und Kylian Mbappe. Für Barcelona würde ich niemanden holen, damit Antoine Griezmann auch wirklich bleibt."

FC Barcelona: Antoine Griezmann ist 2020/21 noch ohne Scorerpunkt

Griezmann kommt in Barcelona auch unter dem neuen Trainer Ronald Koeman nicht richtig in Tritt. In dieser Saison absolvierte er in vier Partien 264 Minuten, dabei gelang dem Angreifer weder Tor noch Vorlage.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hatte während der vergangenen Länderspielpause öffentlich gemutmaßt, dass Griezmann in Barcelona "nicht glücklich" sei . Dies liege auch daran, dass er dort meist auf dem Flügel ranmuss und seine Paradeposition im Angriffszentrum von Kapitän Lionel Messi eingenommen wird.

Barcelona-Trainer Koeman suchte deshalb bereits das Gespräch mit dem 29-Jährigen . Anschließend erklärte er: "Ich verlange von keinem Spieler, eine Rolle auszufüllen, die ihm fremd ist. Und das tue ich auch bei Griezmann nicht, weil er auf dem rechten Flügel spielen kann. Ich verstehe, dass er andere Positionen lieber spielt, aber wir können eben auch nicht mit zwei Zehnern spielen."