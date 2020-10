Didier Deschamps: Antoine Griezmann "nicht glücklich mit seiner Situation" beim FC Barcelona

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat auf einer Pressekonferenz verraten, dass Stürmer Antoine Griezmann mit seiner aktuellen Position und Situation beim unter dem neuen Coach Ronald Koeman nicht glücklich ist.

"Ich sehe ihn später und werde mit ihm sprechen", erklärte Deschamps am Montag. "Ich bin mir sicher, dass er mit seiner Situation nicht glücklich ist. Aber ich mische mich nicht in den Einsatz meiner Spieler in anderen Klubs ein."

Kein Platz für Griezmann in Barcas Sturmzentrum

Griezmann spielt unter Koeman bei den Katalanen in den ersten Spielen bislang ausschließlich auf dem rechten Flügel, das Sturm- und Mittelfeldzentrum ist durch Lionel Messi und Rückkehrer Philippe Coutinho besetzt.

"Für mich ist er effektiver, wenn er im Zentrum des Spiels ist", so Deschamps. "Er braucht viele Ballaktionen, dann kann er auch im Mittelfeld aushelfen. Er ist nicht der Spieler, der die Gegner auf dem Flügel aussteigen lässt, wie andere."