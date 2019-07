Barca-Star Antoine Griezmann über Japan-Tour: "Werde viel PES oder Football Manager mit Dembele spielen"

Der FC Barcelona ist gerade auf Tour durch Japan. Neuzugang Antoine Griezmann hat schon konkrete Pläne für die Freizeitgestaltung.

Neuzugang Antoine Griezmann hat verraten, womit er sich auf der Vorbereitungstour des durch (20. bis 28. Juli) größtenteils die Zeit vertreiben wird.

"Ich weiß nicht, ob es Einzelzimmer geben wird, aber ich werde viel Zeit damit verbringen, PES oder Football Manager mit Dembele zu spielen", sagte Griezmann der Marca und fügte an: "Obwohl ich es bevorzuge, alleine in meinem Zimmer zu spielen.“

Ohnehin falle ihm die Integration ob der französischen Landsmänner um Dembele im Barca-Kader um einiges leichter: "Wenn wir zur Regeneration ins Eisbecken gehen, sind wir fünf (Griezmann, Dembele, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Jean-Clair Todibo, d. Red.) immer zusammen. Genauso, wenn wir essen gehen. Wir kommen sehr gut miteinander klar", erklärte der Angreifer. "Wenn wir zum Training gehen, warten wir, bis alle Franzosen beisammen sind und gehen erst dann raus. Genauso in den Übungseinheiten."

Barca: Griezmann und Co. fordern mehr Spanisch von Dembele

Auf Dembele, dem immer wieder Disziplinlosigkeit und mangelnde Identifikation mit dem Klub nachgesagt wird, will der Weltmeister dabei besonders achten: "Und jetzt versuchen wir, Ousmane dazu zu bringen, dass er mehr Spanisch spricht und er macht schon Fortschritte", so Griezmann.

Der 28-Jährige war für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro von Atletico Madrid zu Barca gewechselt und hat im Camp Nou einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Neben Griezmann hat der spanische Meister in diesem Sommer unter anderem auch schon -Star Frenkie de Jong verpflichtet, zudem könnte Neymar von PSG nach Katalonien zurückkehren.

"Barcelona baut gerade ein Team auf wie in einem Videospiel: Luis Suarez, Messi, Dembélé, Frenkie de Jong ...", freut sich Griezmann. "Wir haben ein gutes Team, großartige Spieler, dann ist es aber schließlich der Trainer, der entscheidet, wer spielt.“

Griezmann und Co. werden auf der Japan-Reise zwei Testspiele bestreiten. Zunächst geht es am 23. Juli in Tokio gegen den , ehe Barca am 27. Juli bei um Klublegende Andres Iniesta antritt.