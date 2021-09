FC Barcelona: Antoine Griezmann kehrt zu Atletico Madrid zurück

Antoine Griezmann verlässt den FC Barcelona nach zwei Jahren. Der französische Stürmer geht künftig wieder für Atletico Madrid auf Torejagd.

Am Abend des Deadline Day und damit in den letzten Stunden des Sommer-Transferfensters hat Antoine Griezmann noch für einen spektakulären Wechsel gesorgt. Der 30-jährige Angreifer kehrt vom FC Barcelona zu Atletico Madrid zurück, wird zunächst für eine Saison an die Rojiblancos verliehen.

Wie Barca offiziell vermeldete, übernimmt Atletico für die kommende Saison das komplette Gehalt Griezmanns. Nach Ablauf der Leihe greift laut Angaben der Katalanen eine Kaufpflicht, während Atletico von einer beidseitigen Option auf eine Verlängerung der Leihe spricht. Bei der Kaufpflicht müsste Atletico Medienberichten zufolge wohl 40 Millionen Euro nach Barcelona überweisen, um den Weltmeister fest zu verpflichten.

Antoine Griezmann kehrt von Barca zu Atletico Madrid zurück

Griezmanns Vertrag bei Barca ist noch bis 2024 datiert. 2019 war er für 120 Millionen Euro von Atleti zu den Blaugrana gewechselt, konnte die hohen Erwartungen allerdings nie erfüllen. In Madrid war Griezmann von 2014 bis 2019 zum Topstar aufgestiegen, hatte für das Team von Trainer Diego Simeone in 257 Pflichtspielen 133 Tore erzielt.

Für Barcelona kam der französische Nationalspieler auf insgesamt 102 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 35 Tore und 17 Vorlagen.