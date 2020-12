Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird Boxen heute live übertragen

Heute ist es soweit: Anthony Joshua steigt in den Ring! Goal erklärt in diesem Artikel, wie der Boxkampf heute LIVE übertragen wird.

Feiertag für alle Boxfans: Weltmeister Anthony Joshua steigt zurück in den Ring! Los geht der Kampf gegen Herausforderer Kubrat Pulev heute um 23.00 Uhr deutscher Zeit, Austragungsort ist die O2-Arena in London.

Der letzte Kampf von AJ ist bereits über ein Jahr her: Am 7. Dezember 2019 revanchierte sich der Brite bei Andy Ruiz , der ihm im Sommer 2019 überraschenderweise seine einzige Profiniederlage zugefügt hatte.

Der Gegner heute hat es in sich: Auch Kubrat Pulev, genannt " The Kobra ", hat in seiner Karriere erst eine Niederlage im Profibereich verkraften müssen, das ist allerdings schon länger her: 2014 verlor der Bulgare gegen Wladimir Klitschko.

Alle Augen der Boxwelt richten sich heute gespannt auf London, wo der Kampf der beiden Schwergewichte stattfinden wird. Goal erklärt in diesem Artikel, wie der Boxkampf heute LIVE übertragen wird.

Anthony Joshua heute gegen Kubrat Pulev: Alles rund um den Boxkampf

Kampf : Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev

: Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev Datum : 12.12.2020

: 12.12.2020 Uhrzeit : 23.00 Uhr

: 23.00 Uhr Ort: O2-Arena | London | Großbritannien

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: So seht ihr den Boxkampf live im TV

Es ist in der Boxszene das Event des Jahres - wenig verwunderlich also, dass nahezu kein Fan diesen Kampf verpassen möchte. Jetzt folgt aber die große Preisfrage : Wird der Kampf heute überhaupt im TV übertragen?

Als Antwort darauf haben wir gute und schlechte Neuigkeiten. Natürlich fangen wir mit den schlechten an: Der Boxkampf wird heute nicht im TV übertragen!

AJ gegen Pulev: Boxkampf in London wird nicht im TV übertragen

Kein Fernsehsender, sei es Free-TV oder Pay-TV, überträgt den Kampf heute in seinem Programm. Obwohl es eine Vielzahl an unterschiedlichen Sendern gibt konnte sich keiner die Übertragungsrechte des Kampfs sichern, weshalb der Kampf nicht im TV zu sehen ist.

Das ist natürlich ärgerlich, allerdings solltet ihr den Frust schnell hinter euch lassen und diesen Artikel aufmerksam bis zum Ende lesen. Es besteht nämlich eine Möglichkeit, den Boxkampf kostenlos zu sehen - auch auf dem TV-Gerät!

Thanks for the support, Bob. Appreciated it. 🙏🏻 https://t.co/2eetIbyOsc — Kubrat Pulev (@KubratPulev) December 10, 2020

Kostenlos die gesamte Boxnacht erleben: DAZN überträgt AJ vs. Kobra

Der Streamingdienst DAZN überträgt nämlich das gesamte Event aus der O2-Arena - also auch die Vorkämpfe ab 19 Uhr! Eine genaue Übersicht zu der Übertragung von DAZN findet ihr hier.

Kampfbeginn Hauptkampf : 23 Uhr

: 23 Uhr Vorberichte Hauptkampf : Ab 22.30 Uhr

: Ab 22.30 Uhr Vorkämpfe : Ab 19.30 Uhr

: Ab 19.30 Uhr Beginn Übertragung: Ab 19 Uhr

Ab 19 Uhr Kommentator Hauptkampf : Uli Hebel

: Uli Hebel Kommentar Vorkämpfe: Mark Bergmann

Mark Bergmann Experte Hauptkampf : Andreas Selak

: Andreas Selak Experte Vorkämpfe : Elias Stefanescu

: Elias Stefanescu Weitere Informationen: Identifizierung durch Reisepass/Personalausweis/... erforderlich, da der Inhalt nur für Alter 18+ verfügbar ist.

Obwohl DAZN ein Streamingdienst ist, könnt ihr die Plattform auch am Fernseher benutzen: Mit einem Smart-TV benötigt ihr nur die kostenlose DAZN-App. Schon könnt ihr euch anmelden oder registrieren und den richtigen Stream auswählen. Kein Smart-TV da? Dann benutzt einfach Handy, Laptop, PC, Spielekonsole, Tablet... Die Liste an tauglichen Geräten ist lang, alles was ihr benötigt, ist ein Internetanschluss.

Anthony Joshua kämpft gegen Kubrat Pulev: Den Boxkampf heute im LIVE-STREAM verfolgen

Dass die Boxnacht mit allem Drum und Dran auf DAZN übertragen wird, wäre also geklärt. Nun wollt ihr aber sicherlich wissen, wieviel DAZN kostet und wie ihr es kostenlos buchen könnt - schließlich haben wir das ja bereits angedeutet.

DAZN ist eine junge Plattform aus Ismaning , die sich durch drei Kriterien von der Konkurrenz unterscheidet: Programm, Kosten und Probemonat. Mit letzterem fangen wir an, denn dieser Probemonat ist bei Sportfans auf der ganzen Welt heiß begehrt.

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev heute kostenlos sehen: Kein Problem mit dem Probemonat von DAZN

Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr nämlich 30 Tage lang auf das gesamte Programm von DAZN zugreifen. Dabei bezahlt ihr keinen Euro, keinen Pfennig und auch keinen Cent, er ist rundum kostenlos!

Dazu kommt, dass er unverbindlich ist: Ihr braucht also keine Angst zu haben, blind in eine Abofalle hineinzutappen . Wenn ihr nach dem Probemonat nichts bezahlen und das DAZN-Abonnement nicht fortführen wollt, könnt ihr ganz einfach rechtzeitig kündigen und seid fein raus!

AJ vs. The Kobra: So teuer / günstig ist DAZN

Wenn euch DAZN aber so überzeugt hat, dass ihr weiterhin auf die LIVE-STREAMS, Interviews und Highlights zugreifen wollt, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen - allerdings klingt auch das schlimmer, als es tatsächlich ist.

Hier habt ihr die Wahl zwischen dem Jahres- und dem Monatsabo. Beide zeigen genau das gleiche Programm, die einzigen Unterschiede sind Laufzeit und Kosten.

Jahresabo | jährliche Zahlung | jährlich kündbar | 119,99 Euro pro Jahr

Monatsabo | monatliche Zahlung | monatlich kündbar | 11,99 Euro pro Monat

Our paths cross again. pic.twitter.com/JUG1qwXbyq — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 10, 2020

Joshua - Pulev: Alles weitere zu DAZN

Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr bei DAZN ein Abonnement abschließen wollt und noch offene Fragen habt, empfehlen wir DAZN News: Dort werden alle Informationen und Details zu DAZN genau erklärt.

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev: Der Boxkampf heute im LIVE-STREAM und TV