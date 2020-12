Wer zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev live im TV und LIVE-STREAM? So wird Boxen live übertragen

Nach einem Jahr Pause ist der Weltmeister zurück im Ring. Goal erklärt, wie der Kampf zwischen Anthony Joshua und Kubrat Pulev live gezeigt wird.

Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua ist zurück im Ring: Der Brite trifft auf den Bulgaren Kubrat Pulev , los geht der Hauptkampf am 12. Dezember um 23 Uhr (deutsche Zeit) in der O2-Arena in London.

Für AJ ist es der erste Kampf seit über einem Jahr: Am 7. Dezember 2019 traf der in Watford geborene Boxer auf Andy Ruiz. Ruiz war bis dahin der Einzige, der Joshua in seiner Profikarriere eine Niederlage beifügen konnte - allerdings bekam AJ letztes Jahr seine erfolgreiche Revanche.

Seinem Kontrahenten ist Anthony Joshua in seiner Profikarriere noch nicht begegnet - zumindest nicht im Ring. Der 39-jährige Bulgare Pulev kommt allerdings mit eine r hübschen Visitenkarte nach London : Der ehemalige Europameister im Schwergewicht kann genau wie AJ nur eine Niederlage in seiner Karriere vorweisen - gegen Wladimir Klitschko 2014.

Mehr Teams

Uns erwartet also ein spektakulärer Kampf in London. Goal erklärt alles, was es rund um die Übertragung des Boxkampfs zu wissen gibt.

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev im TV und LIVE-STREAM: Der Schwergewichtskampf im Überblick

Kampf : Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev

: Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev Datum : 12.12.2020

: 12.12.2020 Uhrzeit : 23.00 Uhr

: 23.00 Uhr Ort: O2-Arena | London | Großbritannien

Quelle : Getty Images

Wer zeigt / überträgt den Schwergewichtskampf zwischen Anthony Joshua und Kubrat Pulev? Boxen LIVE im TV

Eigentlich sollte der Kampf bereits 2017 stattfinden, allerdings musste Pulev aufgrund einer Schulterverletzung passen, ihn ersetzte der Franzose Carlos Takam. Nun kommt es also doch zum großen Boxkamp zwischen AJ und der Kobra, und viele Fans wollen das Spektakel LIVE verfolgen. Aber wird der Kampf überhaupt im TV übertragen?

Joshua-Kampf nicht im TV: Das ist die kostenlose Alternative

Die Antwort lautete: Jein ! Es ist etwas kompliziert , aber glaubt uns, es lohnt sich! Schließlich erklären wir euch eine Möglichkeit, das Event kostenlos zu verfolgen!

Als Erstes muss man aber feststellen, dass der Kampf nicht im TV übertragen wird . Kein linearer Fernsehsender hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Wer sich also das Spiel im Free-TV oder Pay-TV anschauen will, der wird an dieser Stelle enttäuscht.

DAZN rettet die Nacht: Joshua vs. Pulev kostenlos sehen

Allerdings besteht eine Möglichkeit, mit der man den Kampf kostenlos verfolgen kann - und das auch auf dem Fernseher! Der Streamingdienst DAZN überträgt nämlich den Showdown, Fans mit einem Smart TV dürfte das besonders freuen.

Mit einem Smart TV, also einem modernen Fernseher mit Internetanschluss, kann man den LIVE-STREAM einfach verfolgen : Kostenlose DAZN-App herunterladen , registrieren oder anmelden und passenden Stream auswählen . Wie man ein kostenloses Abonnement abschließt erklären wir im Laufe dieses Artikels.

Kampfbeginn : 23 Uhr

: 23 Uhr Vorberichte : Ab 22.30 Uhr

: Ab 22.30 Uhr Vorkämpfe : Ab 19 Uhr

: Ab 19 Uhr Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Andreas Selak

: Andreas Selak Weitere Informationen: Identifizierung durch Reisepass/Personalausweis/... erforderlich, da der Inhalt nur für Alter 18+ verfügbar ist.

Quelle : Getty Images

Wer überträgt / zeigt Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev? So ist der Boxkampf im LIVE-STREAM zu sehen

DAZN überträgt den Kampf zwischen AJ und der Kobra - und das hat nur Vorteile: Im Gegensatz zu anderen Fernsehsendern oder Streaminganbietern, die Angebote aus der Sportwelt zeigen, ist bei DAZN stets hochqualitative Berichterstattung garantiert, zusätzlich gibt es hier niedrige Preise, die ihresgleichen suchen.

Mehr als nur Boxen: Das Sport-Angebot von DAZN

Am attraktivsten am Streamingdienst sind aber vor allem zwei Details: Zum einen das riesige Angebot. Kein anderer Streaminganbieter zeigt so viele Events aus der Sportwelt wie DAZN - über 8.000 pro Jahr. Wir haben eine kleine Übersicht zusammengestellt, eine vollständige Aufzählung aller Sportartikel würden diesen Artikel ins Unermessliche ziehen.

Boxen

Fußball ​ englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores usw.

American Football

Basketball

UFC

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Nette Randnotiz: Bei DAZN gibt es keine komplizierte Abonnementvarianten: Es gibt zwei unterschiedliche Abos , die aber genau das gleiche Programm zeigen. Ihr müsst euch also nicht wie bei der Konkurrenz entscheiden: "Buch ich das bestimmte Paket, dann kann ich aber dieses Event nicht sehen, aber ansonsten ist es zu teuer... Die Qual der Wahl!" Diese Sorgen gibt es bei DAZN nicht! Hier habt ihr rund um die Uhr auf alles Zugriff, wenn ihr ein Abonnement abgeschlossen habt.

Bulgarian contender @KubratPulev is in the bubble & has had his Covid test. One week to go under #JoshuaPulev pic.twitter.com/G0rVFujltV — BoxingSquared (@Boxing_Squared) December 5, 2020

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev kostenlos sehen: Der DAZN Probemonat

Kommen wir nun zum zweiten Markenzeichen von DAZN , dem Probemonat : 30 Tage lang auf das gesamte Programm von DAZN Zugriff haben, ohne einen Cent zu bezahlen? Klingt wie ein Traum, ist aber wahr!

Mit diesem könnt ihr testen , ob ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN etwas für euch ist. Wenn nicht, kein Problem: Der Probemonat ist unverbindlich , ihr könnt also rechtzeitig kündigen und müsst nichts bezahlen. Knebelvertrag: Fehlanzeige!

Quelle : Getty Images

Geld sparen mit dem Jahresabo: So günstig ist DAZN

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, ihr aber weiterhin DAZN benutzen wollt, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Dieses gibt es, wie bereits beschrieben, in zweifacher Ausführung: Dem Monatsabonnement und dem Jahresabonnement . Es ist eure Entscheidung!

Variante Laufzeit Kosten / Jahr Kostem / Monat Jahresabo Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung 119,99 Euro 10 Euro Monatsabo Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung 143,88 Euro 11,99 Euro

Alle weiteren Informationen rund um DAZN und zu den Kosten findet ihr bei DAZN News . Diese Seite ist generell sehr hilfreich bei Problemen und Fragen zu DAZN, eine Auswahl haben wir euch unten zusammengestellt.

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev: Der Boxkampf im TV und LIVE-STREAM