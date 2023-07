Ante Rebic offenbar vor Wechsel zu Besiktas Istanbul

Der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt könnte sein Geld künftig in der Türkei verdienen.

WAS IST PASSIERT? Ante Rebic steht italienischen und türkischen Medien nach kurz vor einem Wechsel vom AC Mailand zu Besiktas.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 29-jährige Offensivspieler soll, anders als zunächst angenommen, fest nach Istanbul wechseln und die Ablöse soll sich zwischen 500.000 Euro und zwei Millionen Euro einpendeln. Der Deal soll noch an diesem Wochenende fix gemacht werden.

Rebic soll nach seinem Medizincheck einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In den vergangenen zwei Spielzeiten brach der Angreifer in seinen Leistungen etwas ein und verlor bei Milan folgerichtig seinen Stammplatz und auch an Marktwert. So fiel dieser innerhalb zweier Jahre von 32 Millionen Euro auf seine jetzigen sechs Millionen Euro.