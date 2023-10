Interesse soll hinterlegt sein! Saudi-Arabien lockt Supertalent Ansu Fati vom FC Barcelona

Fatis Zukunft bei Barça ist ungewiss, die Leihe nach Brighton lief bisher noch nicht sonderlich gut. Wird Saudi-Arabien nun ein Thema?

WAS IST PASSIERT? Saudi-Arabien plant offenbar die Verpflichtung eines nächsten ganz großen Namens. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, gibt es aus der Saudi Pro League Interesse an Offensivspieler Ansu Fati, der aktuell vom FC Barcelona an Brighton & Hove Albion verliehen ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach wurde aus Saudi-Arabien bereits bei Fatis Umfeld um Berater Jorge Mendes hinterlegt, dass man über eine Verpflichtung des 20-Jährigen im kommenden Sommer nachdenke. Um welche Klubs aus der Saudi Pro League es sich dabei konkret handeln könnte, wird in dem Bericht nicht erläutert.

Das Interesse aus Saudi-Arabien soll bei den engsten Vertrauten Fatis laut Sport mitunter auf Gegenliebe stoßen. Sie seien offen für die Möglichkeit, dort einen lukrativen Vertrag zu unterschreiben, während der Spieler selbst die Saudi Pro League aber aktuell noch als Alternative für einen deutlich späteren Zeitpunkt der Karriere sehe.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fati war von Barça im Sommer nach Brighton verliehen worden, nachdem der spanische Nationalspieler mit seinen Einsatzzeiten unter Xavi wohl unzufrieden war. In Barcelona läuft Fatis Vertrag noch bis 2027.

Die einjährige Leihe nach Brighton verlief bisher aber noch nicht wie gewünscht. In sieben Einsätzen für den englischen Erstligisten gelang Fati erst ein Tor, in der Premier League kam er stets nur von der Bank.