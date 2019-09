Barca-Juwel Ansu Fati entscheidet sich offenbar für Spanien - Teilnahme an U17-WM?

Barcelona-Juwel Ansu Fati hätte theoretisch die Möglichkeit, für drei Verbände aufzulaufen. Nun hat sich der 16-Jährige offenbar entschieden.

Offensiv-Talent Ansu Fati vom hat sich offenbar entschieden, für die spanische Nationalmannschaft spielen zu wollen. Entsprechende Medienberichte bestätigte nun Spaniens U17-Nationaltrainer David Gordo.

"Ich habe zwar nicht mit ihm gesprochen, aber ich weiß, dass er für spielen will", sagte Gordo beim Radiosender Cadena SER. Er sei zuversichtlich, dass alle Formalitäten rechtzeitig erledigt werden, um Fati mit zur U17-WM in zu nehmen, die Ende Oktober beginnt.

Ansu Fati soll mit Spanien zur U17-WM

"Unser vorläufiger Kader wird am 25. September bei der FIFA gemeldet und ich hoffe, dass Fati dabei ist", so Gordo. Der 16-Jährige wurde in Guinea-Bissau geboren, kam jedoch früh mit seinen Eltern nach Spanien. Neben Guinea-Bissau könnte er auch noch für spielen, da sein Geburtsland früher portugiesische Kolonie war.

Fati, der seit 2012 bei Barca ausgebildet wurde, kam zuletzt zu seinen ersten Einsätzen für die erste Mannschaft und hat in drei -Partien bereits zwei Tore erzielt. Am Dienstag feierte er beim 0:0 bei Borussia Dortmund zudem sein Champions-League-Debüt.