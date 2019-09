Nicht Lionel Messi, nicht Antoine Griezmann: Anstatt der Topstars sorgt beim vor dem Champions-League-Duell gegen am Dienstag (21.00 Uhr im) der 16-jährige Anssumane "Ansu" Fati für gute Laune. Mit einem Tor und einer Vorlage innerhalb der ersten sieben Minuten führte das "Wunderkind" die Katalanen beim 5:2 (2:1) gegen den FC Valencia zum Sieg.

"Ansu Fatis unglaubliche Nacht. Barcelonas Schatz zeigt den Weg", schrieb die Sporttageszeitung Marca. Und das Konkurrenzblatt AS meinte: "Ansu Fati strahlt, Suarez vollstreckt. Barcelonas nächste Aufgabe ist Dortmund. Die Deutschen sollten zwar ein härterer Test sein, aber die Katalanen können mit erhobenen Köpfen dorthin reisen."

Denn nicht nur Fati gibt Barcelona trotz des drohenden Ausfalls des verletzten Superstars Lionel Messi in Dortmund Hoffnung. Auch Luis Suarez überzeugte bei seinem Comeback nach Wadenverletzung. Gleich zweimal traf der Uruguayer, nachdem er für Fati eingewechselt wurde.

